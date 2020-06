Boycott des produits d'IsraÃ«l : la France condamnÃ©e par la CEDH, une victoire pour le mouvement BDS

Dans l’arrêt, les juges ont estimé, à l’unanimité, que l’article 10 « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Par nature, le discours politique est souvent virulent et source de polémiques. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance ».



« Une motivation circonstanciée était pourtant d’autant plus essentielle en l’espèce qu’on se trouve dans un cas où l’article 10 de la Convention exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » , a indiqué la CEDH, qui a ainsi déduit que « la condamnation des requérants ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants ».



En conséquence, l’Etat français doit verser dans les trois mois 7 380 euros à chaque requérant au titre des dommages matériel et moral et 20 000 euros à l’ensemble des requérants pour rembourser les frais de justice.