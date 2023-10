IsraÃ«l â€“ Gaza : une catastrophe en cours, les manifestations pro-Palestine interdites en France

« le siège total »

« L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire »

« Les enlèvements de civils et les prises d'otages par le Hamas sont interdits par le droit international et constituent des crimes de guerre. Tous les civil·es retenus en otages doivent être libérés immédiatement, sans condition, sains et saufs »

« disproportionnées et indiscriminées »

« des crimes de guerre ». « La punition collective est un crime de guerre »

« tout mettre en œuvre pour que les parties au conflit respectent le droit international humanitaire »

« à faire respecter le droit international »

« au blocus illégal qu'Israël impose à Gaza depuis 16 ans, ainsi qu'à tous les autres aspects du système d'apartheid israélien imposé à tous les Palestiniens et Palestiniennes ».

Ces annonces interviennent à l’heure où le gouvernement israélien a décrétéde la bande de Gaza malgré son interdiction par le droit international humanitaire., a fait savoir le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk.En date du jeudi 12 octobre, plus de 1 400 personnes sont mortes et 6 200 blessées dans l’enclave palestinienne, à la fois privée d'eau, d'électricité et de gaz, et pilonnée par des raids aériens en cascade. Plus de 260 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).Le dernier bilan de l’attaque du Hamas s’élève à plus de 1 200 morts côté israélien. Entre 100 et 150 personnes, civils et militaires, sont retenues captives et utilisées comme moyen de pression sur Israël. Le Hamas a en effet menacé d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes sur la bande de Gaza., a indiqué la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard. L’ONG a également dénoncé les attaquesmenées contre les civils de Gaza et qui sont aussi, a assuré Amnesty, qui appelle notamment la communauté internationale àeten mettant finLire aussi :