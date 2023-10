Palestine/IsraÃ«l : pourquoi les imams sont appelÃ©s Ã  la vigilance dans leurs prÃªches du vendredi

« sous des angles appropriés et non polémiques avec l’intention d’aider les fidèles à s'élever, au-dessus des conflits, de l'ignorance, des émotions, des confusions et de l'agitation ambiante »

« pas vocation à user de leur noble fonction pour exacerber les tensions »

« Ce serait trahir leur noble mission et le but du message qu'ils doivent porter et transmettre. Il leur appartient au contraire d'appeler sans cesse à l'apaisement, à la modération, à la conciliation, au respect mutuel, à l'unité, et ce, avec la sagesse, la bonne exhortation et l'intelligence, comme le recommandent le Coran et les enseignements prophétiques. »

« afin qu’il puisse faire face à l’injustice qui le frappe et aux terribles souffrances qu’il endure. Car, il est naturel que chacun puisse se sentir davantage concerné par la souffrance de ceux qui partagent sa foi et son histoire »

« il en va de même pour les juifs et les chrétiens de France vis-à-vis des juifs et des chrétiens du Proche-Orient ».

« à partir du moment où des atrocités sont commises, ce sentiment naturel doit laisser place à des principes universels et transcendants : défendre la justice contre la barbarie d’où qu’elle vienne, les droits humains contre les crimes de guerre, le respect du droit international contre sa violation ; œuvrer pour la résolution pacifique des conflits et briser les cycles interminables de vengeance »

« les citoyens qui veulent défendre pacifiquement cette cause sont libres de le faire dans le cadre que permet le droit de notre pays. Ils doivent le faire toujours avec le souci de sauvegarder l’unité et la paix dans notre pays pour pouvoir la promouvoir ailleurs »

« les organisations qui ont déposé cette déclaration par les propos qu’elles ont pu tenir pouvaient laisser à penser qu’elles étaient quand même en soutien au Hamas »

Les imams peuvent aborder le sujet mais ils n'ont, indique le CFCM. Ils sont ainsi appelés à élever des prières et des invocations pour le peuple palestinien comme Néanmoins,. Avant de conclure que Le préfet de police Laurent Nuñez a annoncé, jeudi 26 octobre, son intention d'interdire la manifestation prévue samedi 28 octobre à Paris en soutien avec le peuple palestinien, jugeant que. Quelques jours plus tôt, le rassemblement autorisé dans la capitale a réuni jusqu'à 30 000 personnes. Plus de 7 000 Palestiniens sont morts à ce jour dans la bande de Gaza.