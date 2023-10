Palestine : l'interdiction de la manifestation de solidaritÃ© envers Gaza Ã  Paris confirmÃ©e

« En dépit de la situation dramatique à Gaza et des risques de troubles à l’ordre public totalement hypothétiques, le tribunal administratif de Paris confirme l’interdiction »,

Alors qu'Israël mène d'intenses bombardements sur la bande de Gaza, actuellement coupée du monde, les défenseurs du peuple palestinien se voient empêcher de manifester leur émotion et leur colère à Paris. Une manifestation prévue dans la capitale ce samedi 28 octobre à l'appel du collectif Urgence Palestine réunissant plusieurs associations, syndicats et organisations politiques, a été interdite sur décision de la préfecture de police de Paris.Après un recours en référé-liberté, la décision a été confirmée ce même jour par le tribunal administratif de Paris, au grand désarroi des soutiens à la cause palestinienne qui exigent un cessez-le-feu immédiat.s'est désolé Me Vincent Brengarth sur X, qui a fait partie des avocats ayant contesté l'interdiction devant la justice.Malgré tout, des milliers de personnes sont attendues à Châtelet. La veille, une manifestation spontanée avait réuni, Place de la République, à Paris, plusieurs centaines de personnes qui ont ensemble dénoncé les massacres à grande échelle commis par Israël dans l'enclave palestinienne. Selon les autorités locales, plus de 7 000 personnes sont mortes depuis l'offensive israélienne consécutive à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.Ce dernier, accusé par ses détracteurs de gonfler le bilan des morts, a publié, vendredi 27 octobre, une liste de plusieurs milliers de noms des victimes., a fait part le ministère de la Santé du Hamas qui a doncDes manifestations pro-palestiniennes organisées ailleurs en France ont, en revanche, été autorisées comme à Strasbourg ou encore à Montpellier. Des voix qui se joignent aux appels massifs à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé, vendredi 27 octobre, une résolution non contraignante appelant à l'instauration immédiate d'une. Celle-ci, présentée par la Jordanie au nom du groupe de 22 pays arabes et adoptée par 120 pays dont la France, a été rejetée par les Etats-Unis et Israël qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas.