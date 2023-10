A Paris, une foule solidaire avec la Palestine pour exiger la fin des raids et du blocus d'IsraÃ«l sur Gaza

« apologie du terrorisme »

La Place de la République avait, dimanche 22 octobre, le cœur battant pour la Palestine. Ce lieu emblématique de la capitale française, devenu le point de ralliement des soutiens à la cause palestinienne depuis deux semaines malgré les interdictions de manifester, a vu la présence de plus de 15 000 personnes - 30 000 selon les organisateurs - dénonçant les crimes de guerre commis par Israël sur les Palestiniens.Plusieurs manifestations ont également eu lieu le même jour dans plusieurs villes de province, rassemblant des milliers de personnes heurtées par un bilan humain qui se fait chaque jour plus macabre que la veille. Plus de 4 600 Gazaouis dont plus d'un tiers d'enfants ont été tués depuis le 7 octobre, date de l'attaque d'une ampleur inédite commise par le Hamas et qui a fait environ 1 400 morts en Israël.Lors du rassemblement parisien, cette fois autorisé par la préfecture de police de Paris, les protestataires étaient unis autour de plusieurs exigences, parmi lesquelles l'arrêt immédiat des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et la fin du blocus sur l'enclave qui étouffe les habitants depuis 2007. La position française sur le conflit en cours a aussi été des plus critiquées par les protestataires, d'autant qu'une visite d'Emmanuel Macron est annoncée en Israël, mardi 24 octobre, pour témoigner sa solidarité avec Israël.De nombreux cadres et militants de La France Insoumise (LFI), de Lutte ouvrière et du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - aujourd'hui visé par une enquête pouraprès leur déclaration faite au lendemain de l'attaque du Hamas - ont fait le déplacement pour être de ceux et celles qui, à gauche de l'échiquier politique, exigent un cessez-le-feu de toute urgence.