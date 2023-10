Le Conseil d'Etat dit non Ã  l'interdiction gÃ©nÃ©rale des manifestations pro-palestiniennes en France

« ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et à la liberté d’expression »

« ne peut être fondée uniquement sur ce télégramme ou sur le seul fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne »

« la rédaction approximative »

« sous le contrôle du juge administratif s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit la partie qu’elle vise à soutenir »

« dans le contexte actuel, marqué par de fortes tensions internationales et la recrudescence d’actes antisémites en France, les manifestations de soutien au Hamas, organisation visée par la lutte contre le terrorisme au niveau européen, ou qui valorisent ou justifient des attaques terroristes telles que celles qui ont été perpétrées le 7 octobre dernier, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public »

« c'est un complet désaveu pour le ministère de l’intérieur dont la regrettable maladresse rédactionnelle est pointée. Aucune interdiction systématique n’est possible sur la base de ce télégramme. Le ministère se fait rappeler clairement le droit par le Conseil d’Etat »

L'interdiction générale des manifestations pro-palestiniennes voulue par le ministère de l'Intérieur en raison des troubles à l'ordre public qu'elles seraient susceptibles de générer a été remise en cause devant le Conseil d'Etat. Saisie en urgence par le Comité Action Palestine pour suspendre le télégramme envoyé par Gérald Darmanin aux préfets, la plus haute juridiction administrative a estimé, dans son verdict rendu mercredi 18 octobre, que le message incriminéEn revanche, aucune interdiction de manifesterLe juge des référés, qui a regrettédu télégramme, a signifié qu'il appartient aux seuls préfets d'apprécierLe Conseil d'Etat précise dans le même temps que,Pour Me Vincent Brengarth, qui a défendu l'association,