IsraÃ«l/Palestine : Youcef Atal, suspendu par lâ€™OGC Nice, dans la tourmente

Sur le vif Israël/Palestine : Youcef Atal, suspendu par l'OGC Nice, dans la tourmente Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 18 Octobre 2023 à 18:25





« jusqu’à nouvel ordre » de Youcef Atal après avoir relayé une vidéo d'un prédicateur sur ses réseaux sociaux appelant à « un jour noir pour les Juifs » , « apologie du terrorisme » et « provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée » .



Dans un communiqué, le club « entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques » mais « compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité », il a été décidé de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires ».



« Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération » , conclut le communiqué.



Dès que la polémique s’est installée, Youcef Atal a bien tenté de revenir sur ses propos, sans parvenir à convaincre. « J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement » , a-t-il écrit, dimanche 15 octobre, sur Instagram.



La Fédération française de football (FFF), qui s'est saisie du dossier via son conseil national de l'éthique, a dénoncé « les appels à la violence relayés par le joueur de l’OGC Nice » qui sont « contraires à l’éthique de notre sport et aux valeurs que le football défend sans relâche » .

