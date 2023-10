IsraÃ«l/Gaza : le bombardement d'un hÃ´pital fait plus de 500 morts, l'indignation aprÃ¨s le carnage

« Les mots me manquent. Ce soir, des centaines de personnes ont été tuées – de manière horrible – lors d’une frappe massive contre l’hôpital Al-Ahli Arabi dans la ville de Gaza, notamment des patients, des professionnels de santé et des familles qui cherchaient refuge dans et autour de l’hôpital. Encore une fois, les plus vulnérables. C'est totalement inacceptable »

De nombreux pays ont exprimé des condamnations fermes, de même que les agences de l'ONU., a signifié le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, Volker Türk.C'estque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rappelé queIl a condamné par la même occasion l'attaque contre une école de l'UNRWA plus tôt dans la journée du mardi dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi à Gaza, qui a tué au moins six personnes.Un sommet, qui devait se tenir à Amman, en Jordanie, a été annulé et se tiendra, selon le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi. Il devait réunir Joe Biden, le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et Mahmoud Abbas. Le président américain, arrivé en Israël mercredi 18 octobre, a soutenu la version de l'armée israélienne, déclarant que la frappe semble être le fait deDes manifestations ont spontanément eu lieu dans le monde arabo-musulman. Au Liban, le Hezbollah a appelé à observer une. A Tunis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la soirée du drame devant l'ambassade de France pour dénoncer l'attaque mais aussi le soutien indéfectible des gouvernements américain et français exprimé envers Israël après le 7 octobre. Une solidarité forte très mal prise par les défenseurs de la cause palestinienne dont beaucoup estiment qu'elle conforte Israël dans ses choix terribles contre les Gazaouis., a réagi sur X Emmanuel Macron., a aussi exhorté le chef de l'Etat, à l'heure où Israël maintient un siège total sur Gaza et que l'Egypte refuse toujours d'ouvrir sa frontière., a indiqué le Conseil français du culte musulman (CFCM). , a, pour sa part, dénoncé le diocèse épiscopal de Jérusalem dans un communiqué.