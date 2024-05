Sur le vif Bourg-en-Bresse : des affiches islamophobes provoquent l'indignation des musulmans et du maire Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 3 Mai 2024 à 15:44









Le maire (PS), Jean-François Debat, a condamné « avec la plus grande fermeté » une « dérive haineuse » qui « doit être stoppée » . Exprimant sa solidarité aux musulmans de sa localité, il a annoncé son intention de déposer plainte.



« Nous sommes choqués » , a fait part à « Nous ne connaissons pas ce genre d'attaque islamophobe ici. C'est une ville apaisée, nous n'avons pas de soucis majeurs en terme de discrimination. » Et d’ajouter : « Malgré tout nous ne voulons pas entrer dans ce jeu de la division et de la haine. » Des affiches détournant des versets du Coran pour assimiler l’islam à la violence et au terrorisme ont été retrouvées accrochées dans la nuit jeudi du 2 mai à plusieurs endroits à Bourg-en-Bresse (Ain). Les élus ont été avertis vendredi 3 mai par des habitants choqués par ces affiches islamophobes.Le maire (PS), Jean-François Debat, a condamnéunequi. Exprimant sa solidarité aux musulmans de sa localité, il a annoncé son intention de déposer plainte., a fait part à France 3 M. Saffa, secrétaire adjoint du bureau de la Grande Mosquée de Bourg-en-Bresse.Et d’ajouter :

Colère et indignation « Nous condamnons fermement ces actes haineux qui, une fois de plus, stigmatisent tout une partie de la communauté nationale. Ce climat islamophobe qui s'intensifie de jour en jour par une alimentation des sphères politiques et médiatiques, soulève notre inquiétude » , a affirmé dans un communiqué le Conseil départemental du culte musulman (CDCM) de l'Ain, qui « s'engage à saisir toutes les autorités compétentes pour dénoncer ces faits qui incitent à la haine et à la discrimination ». « Nous exprimons notre colère car, à travers ces actes condamnables, c'est toute la communauté musulmane qui est visée. Aujourd'hui, citoyens de toutes confessions, nous devons condamner collectivement ces actes qui nuisent à un vivre ensemble apaisé et fraternel. »



Tandis que le Conseil français du culte musulman (CFCM) « condamne fermement cet affichage sauvage et haineux » , la fédération Musulmans de France s’est fendu d’un long communiqué pour exprimer son indignation. « Ces provocations, qui cherchent à inciter à l'islamophobie et à diffamer l'islam sont inacceptables dans une société respectueuse des traditions religieuses » , a-t-elle fait savoir, exhortant le gouvernement « à agir rapidement face à la multiplication de ces actes islamophobes qui menacent la cohésion de notre société ».



« Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour endiguer ce fléau. Nous sommes convaincus que c'est uniquement par l'effort collectif que nous pourrons vaincre l'ignorance et bâtir un avenir où chaque individu, indépendamment de sa foi ou de ses convictions, pourra vivre en toute sécurité et dignité » , conclut la fédération.



Lire aussi :

Tags islamophobes à Lyon : des mosquées du Rhône appellent à une manifestation silencieuse , a affirmé dans un communiqué le Conseil départemental du culte musulman (CDCM) de l'Ain, quiTandis que le Conseil français du culte musulman (CFCM), la fédération Musulmans de France s’est fendu d’un long communiqué pour exprimer son indignation., a-t-elle fait savoir, exhortant le gouvernement, conclut la fédération.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !