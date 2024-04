Psycho Ghizlaine : « Je cherche à renforcer l’intimité avec mon conjoint » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 13 Avril 2024 à 11:25









Je suis musulmane et cherche à renforcer mon intimité avec mon conjoint. J'ai des baisses de libido fréquentes. Mais je sais que pour que celle-ci s’éveille, j'ai besoin de sources d'inspiration et de visuels qui nourrissent ma créativité. De manière très ponctuelle, je ressens le besoin d'avoir recours à des vidéos érotiques.



La dernière regardée date d'il y a plusieurs années, étant donné que j'ai cru comprendre que cela était interdit en Islam. J'ai cru comprendre que cela pouvait être utilisé dans des cas exceptionnels. Étant donné que je commence à souffrir de cette situation de frustration, peut-il être considéré que son caractère exceptionnel fasse tolérer le visionnage (encore une fois ponctuel) d'une vidéo érotique, sans être dans le haram ? En toute sincérité, cela a uniquement vocation à nourrir mon couple, mon intimité. C'est une sorte de coup de boost ponctuel. Y avoir recours de manière habituelle ne m'intéresse pas.



Lalla Chams En Nour, psychanalyste



Ma réponse pourrait contrarier les personnes qui interprètent à la lettre ce qu’elles ont entendu, sans aller vérifier par elles-mêmes les interdits exacts tels qu’ils sont formulés dans la loi religieuse. Attention, je vous donne un avis de psy, non pas strictement religieux.



Comme vous le savez certainement en islam, l’intention a une importance particulière. D’après votre lettre, vos intentions sont claires : préserver la qualité d’échanges au sein du couple. Sur le plan de l’équilibre d’une personne, le rôle de la sexualité n’est pas négligeable, et lorsqu’un couple parvient à s’épanouir, à vivre sainement sa sexualité, en y incluant un peu de fantaisie pour activer les fantasmes, cela me paraît une bonne méthode pour trouver une belle harmonie.



