Feriel : Â« La masturbation est haram, je suis Ã©cÅ“urÃ©e dâ€™y avoir recours Â»

Cette pratique est haram, je suis même écœurée d'y avoir recours. Je pense même à prendre certaines plantes ayant pour effet de diminuer la libido afin d'avoir un contrôle et ne plus avoir ce ressenti de désir inassouvi. Je vous remercie d'avance pour cette lecture. Je vous écris car j'ai besoin de votre lumière. J'ai 29 ans, maman de deux enfantsmariée depuis maintenant près de dix ans. Mon mari a dix ans de plus que moi. Malheureusement, depuis le début, nos relations intimes sont catastrophiques.N'ayant jamais eu de relation avant lui, c'est avec lui que j'ai tout appris. Dès le début, les préliminaires sont quasi inexistants et le peu de rapports que nous avons (deux environ par mois), c'est bien évidemment pour satisfaire son désir. Je me sentais sale, sans valeur, j'étais blessée, écœurée, frustrée et en colère.Malheureusement, pour remédier à ce manque d'assouvissement, j'ai eu recours à la masturbation pour calmer ces piques de désir insoutenable.Cette pratique est haram, je suis même écœurée d'y avoir recours. Je pense même à prendre certaines plantes ayant pour effet de diminuer la libido afin d'avoir un contrôle et ne plus avoir ce ressenti de désir inassouvi. Je vous remercie d'avance pour cette lecture.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Au risque de choquer bien des lectrices ou lecteurs, je ne partage pas votre avis sur la masturbation. Pouvez-vous me citer d’ailleurs un verset l’interdisant explicitement ? En quoi nuit-elle à votre partenaire ? N’est-ce pas plutôt haram de ne pas respecter les désirs, les envies, les besoins de sa compagne ? N’est-ce pas une victoire de l’ego que de considérer son épouse comme un objet d’assouvissement de son besoin personnel ? Franchement. Et plutôt que de tromper votre époux avec un amant, ce qui serait haram, parce que votre mari ne vous prend pas en considération, vous soulagez la pression libidinale vous-même. En quoi est-ce mal ? Réfléchissez bien.



Théoriquement, pour réussir une vie sexuelle harmonieuse, qui satisfasse l’homme et la femme, il est essentiel que chacun exprime ses envies, ses préférences, ses zones les plus érogènes.



Les hommes, en général, ne sont pas enclins aux préliminaires, c’est aux femmes de leur apprendre que le plaisir peut décupler avec des caresses subtiles faites aux bons endroits. Cet apprentissage de la découverte de l’autre fait partie du charme de la vie à deux. Beaucoup d’hommes passent ainsi à côté d’une vie sexuelle vraiment satisfaisante, par égoïsme, par ignorance de ce qu’est une femme.



On s’apprend l’un à l’autre, on ne domine pas. On découvre nos différences, on n’instrumentalise pas l’autre pour son seul plaisir personnel. Et cela s’apprend. Si votre mari est réticent, ne parvient pas à sortir de sa routine pulsionnelle, prenez l’initiative, tentez des caresses, ayez des attentions… Qui sait ? Ou encore, vous pourriez l’entraîner chez un sexologue, pourquoi pas ? Parfois, il faut un tiers pour prendre conscience.



