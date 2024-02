Arts & Scènes Une immersion dans l'Egypte des Pharaons garantie depuis Paris Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 14 Février 2024 à 11:25

Paris abrite depuis ce mois de février deux expositions consacrées à l'Egypte antique, signe d'une fascination sans conteste des Français pour cette civilisation trimillénaire.



L'Egypte des Pharaons n'en finit pas de nous passionner ! L'Atelier des Lumières, un centre d'art numérique situé dans le 11e arrondissement de Paris, invite depuis le 9 février le grand public à remonter le temps en venant découvrir une exposition immersive inédite plongeant les visiteurs au cœur de la civilisation égyptienne. Une histoire qui s'étend sur 3 000 ans et qui a vu naître des Pharaons mythiques, des pyramides somptueuses et quantité d'histoires et de mythes captivants.



« Le digital offre l'opportunité de réunir des œuvres qui sont exposés dans les plus belles collections de musées à travers le monde : du Louvre au MET, du British Museum à l'Ermitage, et bien sûr du GEM au Caire , affirme la directrice artistique Virginie Martin. Il en est de même pour les tombeaux. Nous avons reconstitué les tombeaux les plus spectaculaires, à la conservation remarquable et font l'accès est régulé, par la prise de photos in situ qui ont permis de "restaurer" à l'image les marques du temps, afin de présenter ces chefs d'œuvres aux visiteurs tels qu'ils existaient il y a plus de 3 000 ans. »

Un grand voyage dans le temps L'exposition promet donc un grand voyage vers l'Egypte depuis Paris. Les amoureux de la civilisation égyptienne ne devraient pas sortir déçus de l'exposition, qui prendra fin le 5 janvier 2025. Et pour ceux qui ont encore l'envie de vivre une autre expérience autour de l'Égypte antique, les Galeries Montparnasse, dans le 15e arrondissement parisien, proposent depuis le 3 février de s'immerger dans l'histoire égyptienne à travers une impressionnante collection d'objets.



Dans le cadre de l'exposition, Touthankamon, l'expérience immersive pharaonique , un millier de pièces ont été rassemblés dans un espace de 3 000 m². Ce sont « des répliques produites sous le contrôle du Conseil suprême des antiquités égyptiennes et créées par des architectes égyptiens » , ce qui en font « des répliques authentiques et totalement réalistes » , assure le producteur Michel Eli. Les visiteurs n'auront, en revanche, pas un an pour voir l'exposition : ils pourront y faire un tour jusqu'au 28 avril.



Toutankhamon, l'expérience immersive pharaonique

Du 3 février 2024 au 28 avril 2024

Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 19h.

Informations pratiques



L'Egypte des Pharaons, de Khéops à Ramsès II

Du 9 février 2024 au 5 janvier 2025

Tous les jours de 10h à 22h. Les dimanches jusqu’à 19h.

Informations pratiques Du 3 février 2024 au 28 avril 2024Les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 19h.Informations pratiques ici Du 9 février 2024 au 5 janvier 2025Tous les jours de 10h à 22h. Les dimanches jusqu’à 19h.Informations pratiques ici



Lire aussi :

A Paris, plongée fascinante dans le trésor du Pharaon Toutankhamon Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !