De Genève à Paris, la 7e édition de la Journée internationale du vivre ensemble en Paix dignement célébrée

« Pour vivre et prospérer, le monde d’aujourd’hui a besoin d’une vision partagée, d’un dénominateur commun qui l’unit à travers un idéal porteur de sens et de cohésion. Tout nous pousse à unir nos efforts pour privilégier la culture du "Nous", celle de l’unité et de la responsabilité, sur la culture du "Je", celle de l’égoïsme et de l’individualisme, afin de retrouver le chemin vers une humanité unifiée et apaisée »

« C’est précisément là que l’Education à la Culture de Paix, dès le plus jeune âge, entre en ligne de compte pour accoucher de cette nouvelle conscience universelle. En inscrivant la paix au cœur de toutes les relations, l’Éducation à la Culture de Paix fait en effet prendre conscience de notre interdépendance et de notre responsabilité vis-à-vis de toutes formes de vie sur Terre. »

La Journée internationale du vivre ensemble en Paix (JIVEP) célèbre cette année 2024 sa 7e édition. Alors que les conflits continuent d’ensanglanter des régions plus ou moins proches de nous, un tel évènement invite le monde à retrouver le chemin de la paix. Après Turin, en Italie, en 2023, c’est à Genève, en Suisse, que l'Association internationale soufie alawiyya (AISA), à l’origine de la création de la JIVEP, organise le Forum pour une Culture de Paix les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mai.Sera notamment proclamée lors de ce colloque la Déclaration de Genève pour l’Éducation à la Culture de Paix, visant à rassembler des acteurs clés et de les engager dans la promotion de l’éducation à la culture de paix dans les programmes scolaires., plaident les organisateurs en amont de cette initiative.A Paris aussi, à l’initiative de la Coordination interconvictionnelle du Grand Paris (CINPA), des responsables associatifs et des personnalités de la société civile se donnent rendez-vous jeudi 16 mai à 18h pour une table ronde à l’Assemblée nationale pour parler violence et paix. La JIVEP a été adoptée en décembre 2017 à l’unanimité des 193 États membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies.Lire aussi :