Nous Tous, le docu engagé pour le vivre ensemble en paix (vidéo en intégralité)

« il n’y a pas d’objectif plus crucial en ce siècle que de connaître l’autre »

Pour l'écrivain Amin Maalouf,. Il s'agit là d'une étape essentielle pour construire la tolérance, le respect et la paix dans un monde plus agité que jamais. C'est en ce sens que le réalisateur belge Pierre Pirard est allé à la rencontre d'acteurs et d'actrices qui s'engagent au quotidien, à travers la planète, pour le vivre ensemble en paix à travers des actions concrètes qui rapprochent les communautés. Le résultat est à découvrir dans « Nous Tous », un documentaire inspirant en appui à la Journée internationale du vivre ensemble en paix.