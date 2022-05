A Paris, une marche organisée pour le vivre ensemble en paix

« Ensemble pour la paix. »

« inciter les gens à réfléchir aux moyens de contribuer à la paix. La paix n’est pas donnée, il faut la construire. Nous avons des instincts d’agressivité qui nous viennent de Néandertal ou de Cro-Magnon et il faut les maîtriser. Il est bon d’y réfléchir en marchant »

« On est surpris par la guerre qui arrive toute proche,

Et on est surpris par les divisions et les fractures de la France. Ce pays qui était un pays de paix et d’accueil commence à être mis en danger par des fractures qu’on ne sait pas très bien traiter. La solution que nous proposons, c’est le dialogue et la rencontre avec celui qui est différent de nous. Et plus il est différent, plus il faut aller vers lui. »

Dimanche 15 mai, une marche est organisée à Paris par la Coordination interreligieuse pour le Grand Paris (CINPA) . Pour la deuxième année consécutive, l'initiative rassemble des associations de toutes convictions et de toutes confessions à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix (JIVEP) , proclamée par les Nations Unies en 2017 Dans une interview sur Radio Notre Dame , Jean-René Brunetière, secrétaire général de Compostelle Cordoue, une association qui organise des marches pour la paix, indique que la JIVEP vise àAvec la guerre en Ukraine , 2022 est une année charnière pour la paix dans le monde.explique Jean-René Brunetière.Des haltes sont prévues en plusieurs lieux symboliques tout au long du parcours. Il est organisé à la veille de la diffusion mondiale du documentaire « Nous Tous » de Pierre Pirard. De nombreux partenaires - plus de 400 associations - organisent des projections lundi 16 mai dont deux à Paris, une dans le Centre culturel algérien de Paris, avec l'Association internationale soufie alâwiyya (AISA) à 19h et une autre en l'église Notre Dame d'Espérance, avec l'association Culture Espérance Roquette (20h).