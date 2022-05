Nous Tous, un documentaire inspirant en appui à la Journée internationale du vivre ensemble en paix

« Enseigner l’autre »

« Peace Provocateurs »

« ambassadeurs de paix auprès des familles »

« des éléments fondamentaux avec lesquels on ne peut pas transiger »

« Tout être humain nait libre, peut décider de sa vie, (...) et a droit au respect de sa dignité. »

Nous Tous

« la foi peut déplacer les montagnes »

« notre regard enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, c'est notre regard aussi qui peut les libérer »

« en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité »

« Surmonter nos préjugés et détestations n’est pas inscrit dans la nature humaine. Accepter l’autre n’est ni plus ni moins naturel que le rejeter. Réconcilier, réunir, adopter, apprivoiser, pacifier sont des gestes volontaires, des gestes de civilisation qui exigent lucidité et persévérance, des gestes qui s’acquièrent, qui s’enseignent, qui se cultivent. »

Le dérèglement du monde

Enfin, dans la quatrième partie,, nous débarquons dans l’archipel des Moluques, en Indonésie, où les communautés musulmane et chrétienne se sont fait la guerre il y a une vingtaine d’années. Nous y faisons la connaissance du mouvement desde Jacky Manuputty. Activement soutenue par les enseignants, cette association organise des rencontres folkloriques entre jeunes de diverses confessions pour les transformer enet susciter des amitiés entre enfants de différentes communautés.De temps en temps, Amin Maalouf, écrivain et membre de l’Académie française, nous rappelle quelques vérités affirmées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme Centré sur les exemples de sortie d’un conflit intercommunautaire, le documentaire se termine par une visite à Palmarin, au Sénégal. Dans ce village, chrétiens et musulmans vivent en harmonie, se marient et prospèrent tous ensemble, dans le respect des croyances de chacun.Documentaire positif,est un outil d’éducation à la paix et à la tolérance intéressant auprès des jeunes générations. Mais suffit-il d’une bonne volonté pour combattre l’intolérance ? Difficultés économiques, préjugés historiques, petits intérêts politiques ou gros intérêts financiers, tous ces éléments, sans lien avec la religion et qui créent des situations favorables aux poussées de la haine, ne sont pas vraiment abordés. Mais Pierre Pirard veut démontrer que. La foi en l'autre, en l'humanité. Citant Amin Maalouf, si, fait part le réalisateur.Le documentaire sera diffusé gratuitement sur le Web à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix (JIVEP) le 16 mai, proclamée en décembre 2017 par l’Assemblée générale des Nations Unies et adoptée par 193 pays, avec le concours actif, entre autres, de l'Association internationale soufie alâwiyya (AISA) . Une journée utile pour mobiliser les efforts de la communauté internationale, alors que plus de 29 conflits sont recensés dans le monde depuis 2019 selon une étude de l’université de Hambourg. Des conflits auxquels on peut aussi ajouter la guerre en Ukraine qui fait rage depuis plusieurs semaines.Amin Maalouf,