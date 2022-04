Un voyage interreligieux inédit en Ukraine pour dénoncer la guerre, le pape François en soutien

12 représentants des grandes religions se sont rendus, mardi 12 avril à Tchernivtsi, à quelque 500 km au sud-ouest de Kiev, pour une visite historique visant à condamner la guerre en Ukraine. Ce voyage interreligieux a été initié par l’Institut interconfessionnel Elijah, basé à Jérusalem, en soutien aux réfugiés et aux citoyens ukrainiens touchés par la guerre à qui ils ont souhaité offrir de l’amitié et du réconfort, et leur partager un moment de bien-être spirituel.Les chefs religieux ont pris la parole dans le théâtre de la ville de Tchernivsti, non loin des frontières roumaine et moldave. Il s’agit du premier événement public autorisé par les autorités locales depuis le début du conflit le 24 février dernier. Celui-ci a déjà fait à ce jour au moins 4 335 victimes selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) et plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens selon le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR)