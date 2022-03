L’orthodoxie mondiale au défi de la guerre en Ukraine

« Monténégrins »

« ligne rouge »

« toute manifestation qui n’appelle pas à la paix et à l’amour entre en opposition avec le message de l’Église »

Krajine

militärgrenze

La métropolie orthodoxe du Monténégro et du Littoral s’est toujours flatté de ses relations particulièrement étroites avec l’Église russe. Or, celles-ci passaient en bonne part par Onuphre de Kiev, grand ami de feu le métropolite Amfilohije, emporté le 30 octobre 2020 par la covid-19. Au sein du Saint-Synode de l’Église serbe, les, à savoir feu Amfilohije et son successeur Joanikije, ont toujours fait figures de tenants d’une ligne « dure », notamment sur la question du Kosovo, directement soutenue par Moscou, ce qui a encore été confirmé lors des débats entourant la succession du patriarche Irinej, lui aussi emporté par la Covid quelques semaines plus tard. Or, la prise de distance inédite entre Onuphre et le patriarche Kirill vient rebattre les cartes : si laentre les patriarcats de Moscou et de Belgrade passait par Kiev et le Monténégro, la communication risque de ne plus être aussi directe.Pour le moment, le patriarcat de Belgrade n’a plus guère d’autre boussole fiable que le pouvoir politique serbe, mais celui-ci louvoie entre des pressions contradictoires, essayant de conserver le cap d’une bien difficile neutralité, qui l’a amené à voter, le 2 mars, en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies qui condamne l’invasion russe, tout en refusant de relayer les sanctions européennes contre la Russie. Candidate à l’intégration européenne, la Serbie ne peut pas prendre le risque d’une confrontation directe avec Bruxelles, mais ne veut pas non plus perdre le soutien de Moscou sur la question du Kosovo… Le maintien de cette difficile neutralité s’apparente de plus en plus à la quadrature du cercle.Des petits groupes d’extrême droite considérés comme proches de l’Église serbe ont été à l’initiative de rassemblements de soutien à la Russie, tant à Belgrade qu’au Monténégro, mais sans recevoir la moindre bénédiction de la hiérarchie. Bien au contraire. Dalibor Kavarić, le représentant juridique de l’Église au Monténégro, rappelle que. Et la hiérarchie doit aussi tenir compte des fidèles qui, malgré un attachement traditionnel à la Russie, sont de plus en plus choqués par les images venant d’Ukraine.(1) Lesétaient les confins militaires () séparant l’Empire des Habsbourgs des territoires ottomans. Elles se trouvent aujourd’hui principalement en Croatie.(2) La communauté ruthène est éclatée entre plusieurs pays (Hongrie, Slovaquie et Ukraine), et elle a beaucoup émigré, formant une importante diaspora, notamment aux États-Unis.