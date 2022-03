Guerre en Ukraine : entre malaise et indignation autour du traitement différencié des réfugiés en Europe

« membres de la même famille européenne que nous »

Il y a nécessairement de quoi se réjouir de voir que la France et l'Europe s’organisent pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Il est en effet impensable que les pays européens ne participent pas aux efforts pour venir en aide à une population agressée par le régime de Vladimir Poutine. Tout un chacun est invité à participer au formidable élan de solidarité et de générosité, qui se manifeste également parmi les communautés musulmanes. Les acteurs de la solidarité investis dans l'accueil des réfugiés et des migrants ne peuvent néanmoins se garder d’un sentiment de malaise. Il suffit de voir le tri opéré aux frontières avec la Pologne, la Roumanie ou encore la Hongrie entre les Ukrainiens blancs à qui les portes sont grandes ouvertes et les ressortissants africains (étudiants pour le plupart) qui, confrontés au racisme, ont été refoulés ou ont dû batailler pour obtenir refuge.Il suffit aussi de se rappeler des milliers de réfugiés syriens, irakiens, afghans ou yéménites qui, il y a tout juste quelques mois, étaient piégés entre la Pologne et la Biélorussie, comme le racontaient certains d'entre eux sur RFI . Ce dernier pays utilisait leur volonté de chercher refuge en Europe comme un moyen de rétorsion envers l’Union européenne qui lui imposaient des sanctions économiques. Loin d’être accueillies et secourues, ces personnes ont subi des violences de toute sorte, dénonçait Amnesty International . Brutalité, mauvais traitements, extorsion et abandon dans la zone tampon entre les deux frontières, dans le froid glacial de l’hiver.Côté polonais, le droit d’asile a été bafoué et les renvois illégaux se sont multipliés. Il y a eu des victimes, des enfants notamment qui sont morts de froid ou de faim. Mais en dépit de ces violations flagrantes des droits humains, la Commission européenne est restée remarquablement passive. Le sort de ces migrants qui ne sont pas– pour paraphraser le site dédié Réfugies Ukraine – n’a guère soulevé de solidarité en Europe.