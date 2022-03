Guerre en Ukraine : Robert Ménard plaide « coupable » pour son traitement passé des réfugiés musulmans

« J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre choses par exemple au moment des combats en Syrie, en Irak et l’arrivée des réfugiés chez nous que je regrette, que j'ai honte d’avoir dit et fait parce que moralement, ce n'était pas bien »

« Il n'y a pas deux sortes de victimes. Il n'y a pas des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre et des gens au Moyen-Orient, musulmans, qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous »

« Cette attitude-là, c'est une faute, et je me l'applique. (…) Ce deux poids deux mesures n'est pas glorieux pour nous et pour moi. »

« Quand il y a eu la crise en Syrie, j’ai fait des déclarations, le journal municipal a fait des Unes, des affiches... que je ne referais plus. Pour tout vous dire, que j’ai honte d'avoir faites. »

Alors que les témoignages de solidarité vis-à-vis des réfugiés ukrainiens sont très forts en France et en Europe depuis le début de l’invasion russe, Robert Ménard a surpris son monde en faisant part de ses regrets pour ses multiples déclarations et actions passées à l’encontre des réfugiés syriens et irakiens. , a indiqué sur LCI, mercredi 9 mars, le maire d’extrême droite de Béziers, qui a parrainé Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. , a ajouté l’ancien dirigeant de Reporters sans frontières (RSF).Robert Ménard a également fait son mea culpa sur Public Sénat jeudi 10 mars :