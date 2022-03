Présidentielle 2022 : de gauche à droite, qui sont les candidats à l'Elysée face à Macron ?

« démocratie »

De nombreux sondages donnentgagnant au premier comme au second tour, mais rien n'est encore joué. Sur son flanc droit, le président-candidat fait face à quatre prétendants à la magistrature suprême. Trois mois après avoir remporté la primaire des Républicains (LR) face à Eric Ciotti , 54 ans, poursuit son chemin politique qu'elle a construit avec méthode en devenant notamment dès 2002 ministre de l’Enseignement supérieur, puis du Budget dans le gouvernement de François Fillon sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.En 2015, Valérie Pécresse remporte le scrutin des régionales en Île-de-France, offrant la région francilienne à la droite après 17 ans de gouvernance socialiste. Si elle met en avant sa gestion de la première région de France pour prétendre pouvoir gouverner le pays, elle ne manque pas d'adversaires pour contester son bilan. La candidate, qui s'essaye à chasser sur les terres de l'extrême droite, est aujourd'hui prise en étau entre le centre droit dont les cadres semblent plus prompts à rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron et, justement, l'extrême droite, incarnée paret le trublionPour la représentante du Rassemblement national (RN, ex-FN) qui a cédé la présidence de son parti à Jordan Bardella le temps de la campagne présidentielle, il s'agit d'une troisième candidature pour l'Elysée, elle qui a été élue députée dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais après son échec face à Emmanuel Macron au second tour de 2017. A 53 ans, Marine Le Pen, parrainée par le président du Modem François Bayrou au nom de la, est mise en difficulté par la présence du polémiste Eric Zemmour que sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, a récemment décidé de soutenir.A 63 ans, le fondateur du mouvement Reconquête ! se veut plus offensif que Marine Le Pen, engagée ces dernières années dans une stratégie dite de. Il parvient ainsi à séduire les adeptes des mouvements identitaires et racistes, persuadés de l'existence du « grand remplacement » et d'unede la France. Du fait de ses trop nombreuses saillies médiatiques, Eric Zemmour a été condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale. Plusieurs procédures sont toujours en cours dont une pourpour avoir affirmé que le maréchal Pétain aurait « sauvé » les juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale.A côté de ces trois candidats,tente tant bien que mal d'exister. Le candidat souverainiste, à la tête de Debout la France (anciennement Debout la République) depuis 2008, s'engage pour la troisième fois dans l'élection présidentielle. Après avoir triplé son score entre 2012 et 2017 (4,7 %), l'ancien maire de Yerres (Essonne) s'était rallié au second tour de 2017 à Marine Le Pen qui, elle, avait annoncé qu'elle le choisirait comme Premier ministre si elle était élue. L'heure n'est plus à l'union : il préfère se présenter seul cette fois, au risque d'être nettement plus inaudible qu'en 2017.