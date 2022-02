Présidentielle : le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle au vote face à la haine des musulmans

« la citoyenneté se concrétise par le devoir civique »

« l’indignation se canalise dans le devoir civique »

« montrer que nous pouvons sanctionner les candidats qui fustigent nos compatriotes parce que musulmans », « les chantres du racisme et ceux qui toisent les Français de confession musulmane et ergotent sur les fondements de l’islam sans les connaître ». « Un rendez-vous crucial nous attend. Entrons dans l’histoire par la grande porte et évitons les petites impasses que nous proposent les propagateurs de haine »

« des amalgames préjudiciables à notre unité et à notre cohésion nationale »

« sous couvert de la lutte contre l’extrémisme se réclamant de l’islam, le discours de certains est devenu presque un appel à se débarrasser des musulmans de France ».

Parce que et que, le recteur estime que les Français doivent, conclut-il. Un mois plus tôt, Mohammed Moussaoui avait, sans aller jusqu'à lancer un appel au vote, exhorté les candidats à la présidentielle à éviter, déplorant que Voter oui, mais pour qui ? Si Chems-Eddine Hafiz écarte, sans les nommer, Marine Le Pen et Eric Zemmour contre qui il avait initié une tribune en 2019, en fait-il de même pour Valérie Pécresse qui emploie aujourd'hui l'expression du « grand remplacement » Aucune consigne de vote n'est donnée, du moins pas à ce stade. Notons que, lors du face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle en 2017, les responsables musulmans réunis au sein du Conseil français du culte musulman (CFCM) avaient appelé à voter pour celui qui est l'actuel chef de l'Etat.