Patrick Klugman : avec Eric Zemmour, « une réécriture par l'extrême droite de l'histoire républicaine »

Patrick Klugman : C'est une question très piégeuse et très piégée. Il faut l'entendre de trois manières pour faire simple. Le sionisme est un mouvement idéologique qui consiste à dire, selon l'expression originelle au 19e siècle, qu’il y a « un peuple sans terre pour une terre sans peuple » . Nous savons aujourd'hui que ce peuple n'était pas totalement sans terre, parce que les Juifs étaient disséminés dans beaucoup de pays à travers le monde, et qu'il y avait différentes populations, notamment ceux que l'on appellera plus tard les Palestiniens à cet endroit-là (dans l’actuel Etat d’Israël).



Il y a eu ce projet politique, le sionisme, qui a été formulé à la fin du 19e siècle et qui accouche d'un État, Israël, créé en 1948. Il y a toujours eu, parmi les Juifs et parmi d'autres, des gens qui sont radicalement opposés à ce projet politique qui est de donner un État aux juifs à cet endroit-là. C'est une position antisioniste, qui était à la base une position intellectuelle issue de la communauté juive disant « Non, on préfère l'intégration dans les sociétés occidentales à un projet propre au Moyen-Orient » . C'est un débat au sein des communautés juives. Depuis ce débat est, me semble-t-il, largement dépassé puisque l’État d'Israël est une réalité politique. La politique de cet État est contestée tous les jours, en premier lieu par sa population. Parce que, quoi qu'on dise ou qu'on pense de l'État d'Israël, le système démocratique politique fonctionne à peu près bien avec des élections très régulières. C'est même une démocratie qui connaît le plus échéances électorales. Donc, la critique se fait et s'opère dans les médias très facilement, et parmi la population israélienne.