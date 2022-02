Les mots piégés du débat républicain : à l’assaut du mot « racisme »

« Je ne suis pas raciste, mais… »

Aujourd'hui, c'est le mot racisme qui est sur la sellette.Tout est dans ce. Inutile alors d'en dire plus. Les restrictions sous entendues, un certain nombre de Français les connaissent et beaucoup trop d'entre eux les partagent. Ils ne sont pas racistes, mais quand même, comme ils disent,. Un racisme de souche, mais pas seulement, d'autant plus terrifiant qu'il est très ordinaire, nourri d'ignorance et de préjugés.Personne ne s'accorde sur l'origine du motmais le terme semble provenir du latinsignifiant. Devenuen français, puisvers 1500, le mot désigne alors la subdivision d'une espèce à caractère héréditaire, représentée par un certain nombre d'individus. Parfait pour la noblesse française, qui utilise le motjusqu'au 17e siècle pour se différencier, bien entendu, des roturiers. On parle alors officiellement de noblesse de race.C'est véritablement au 18e siècle que le racialisme, le fait de différencier les humains en races, se développe. Les naturalistes, qui classaient alors les animaux et des plantes en espèces ou en races, commencent à en faire de même avec les Hommes. Ils les catégorisent selon leur aspect physique. Ce racisme catégorisé se transforme rapidement en racisme hiérarchisé. C'est la justification de l'asservissement et de l'esclavage. Au début du 20e, ce racisme hiérarchisé fut institutionnalisé avec l'Allemagne nazie qui plaça la race aryenne au top de l'humanité, avec la ségrégation visant les Noirs américains ou encore avec l'apartheid sud-africain.Heureusement, le 20e siècle fut aussi celui des luttes vers une égalité entre les Hommes. Ainsi, l'ONU se prononça contre la discrimination raciale dès 1963. L'Unesco déclarait, quant à elle, en 1950 que l'espèce humaine était unie et que la race était moins un phénomène biologique qu'un mythe social. Du préjugé au racisme, le pas est souvent vite franchi. Comme prétendre que les Noirs, par exemple, auraientet que les Asiatiques seraient. Réduire les populations à leur origine et leur apparence physique, c'est du racisme.En France, le racisme est défini par la loi depuis 1972 comme une provocation à la discrimination, à la haine, à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ainsi, le racisme est une infraction pénale punie d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Qu'on se le dise !Après être revenu sur l'origine du motet sa balade dans l'actualité, un spécialiste nous aide à y voir encore plus clair.