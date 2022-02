Saphia Aït Ouarabi : « Le combat du concept de race » comme fil rouge de l’antiracisme

« Les mots piégés du débat républicain »

Merci de poser cette question parce qu'elle est importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre jeunes, en tout cas pour ceux qui militent ou pas à SOS racisme, ce sont des conversations qu'on ne va pas tellement avoir parce que c'est un épisode qui n'est pas et qui ne fait pas tellement partie de notre génération. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des interrogations de la part de personnes plus âgées que moi, qui venaient me voir, parfois de manière très agressive pour me parler de manipulation, du fait que SOS Racisme aurait volé la « Marche des Beurs ». Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que je suis extrêmement fière d'être à SOS Racisme, dans une association qui me permet d'être militante.Je m'explique : quand on a 20 ans, je vous l'assure, on a espoir, on sait et on pense que l'antiracisme va gagner. Simplement, on sait que les victoires ne vont pas forcément arriver de manière rapide et immédiate. Alors, parfois, pour garder espoir quand on est militant, il est important de regarder un peu en arrière et de voir les victoires qu'on a pu acquérir, et je sais que SOS Racisme a pu acquérir des victoires qui font que la situation de mes grands-parents ou de mes parents en France n'est pas la même que la mienne, qui font que la situation de mes enfants, encore heureux, ne sera pas la même que la mienne.Concernant cette histoire sur la Marche pour l'égalité par exemple, on a perdu un grand militant à SOS Racisme, Nasser Ramdane Ferradj (en avril 2021, ndlr), qui était un ami, un proche de Toumi (Djaïdja), l'un des initiateurs et des grandes figures de cette Marche pour l'égalité. Toumi, j'ai eu l'occasion d'écouter un message de sa part qui était extrêmement beau, extrêmement fort, qui parlait de Nasser comme un frère d'armes.(...) Dire que SOS Racisme a volé ou étouffé la Marche pour l'égalité (...) ou, et on a pu le dire de manière assez violente, que les Juifs à SOS Racisme auraient étouffé cette Marche pour l'égalité pour étouffer la voix des concitoyens noirs et arabes, ces discours, en réalité, sont très graves. Et le dire aujourd'hui à des gens qui ont 20 ans, comme pour les dégoûter de l'antiracisme et pour les dégouter de leur engagement, je vous assure, c'est extrêmement grave. (…) Je pense qu'aujourd'hui, ces débats n'ont plus lieu d'être.