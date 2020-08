Société Sinophobie et racisme anti-asiatique au prisme de la pandémie du Covid-19 De Facto Rédigé par Ya-Han Chuang | Jeudi 20 Août 2020 à 12:30

La propagation de la pandémie du Covid-19 a mis au jour le racisme vis-à-vis des personnes perçues comme « Asiatiques ». Si les propos et les gestes anti-asiatiques dans les pays occidentaux proviennent en partie du vieux fantasme du « péril jaune », l’hostilité à l’égard des populations chinoises, surtout en Asie de l’Est et du Sud-Est, est un phénomène relativement récent du rejet de la domination politique et économique de la Chine.



« minorité modèle » , c’est-à-dire une minorité « bien intégrée », qui réussit économiquement et qui progresse dans l’échelle sociale à travers les générations. L’étiquette de minorité modèle a des effets pervers, notamment dans la production d’attentes sociales trop élevées et caricaturales pour les enfants asiatiques, ceux-ci grandissant avec l’idée selon laquelle il n’y aurait qu’une seule façon d’être Asiatique. (1)



D’autre part, l’impression qu’ils « s’en sortent mieux » tend à occulter ou atténuer leurs expériences de racisme. Ainsi, pendant longtemps, au moins en France, les Asiatiques ont été exclus du champ des mouvements antiracistes.



Depuis la mort de couturier Zhang Chaolin en 2016 à Aubervilliers, quelques collectifs ont été fondés pour dénoncer le racisme anti-asiatique, souvent exprimé par les agressions et les vols violents. Aujourd'hui, la pandémie liée au coronavirus révèle de nouvelles dimensions du racisme anti-asiatique. Comme l'exprime le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, une Française adoptée d'origine Corée du Sud, dont le témoignage a été publié par la cinéaste Amandine Gay le 27 janvier 2020 sur Twitter.

Avec ce hashtag, l’auteure, avec qui nous nous sommes entretenue, voulait inciter à partager des témoignages, ce qui semble avoir fonctionné puisqu’il a été relayé par de nombreux jeunes Asiatiques sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que la pandémie s’est étendue au monde entier, l’ampleur des actes contre des personnes perçues comme asiatiques s’est intensifiée à l’échelle mondiale.



Dans quel sens la sinophobie (aversion pour la Chine) et le racisme anti-asiatique (racisme vis-à-vis les personnes perçues comme Asiatiques) s’alimentent-ils l’un et l’autre ? Nous proposons de décortiquer ces stéréotypes, représentations et sentiments à des échelles variées afin de comprendre ce processus de racialisation particulièrement mis en lumière par la pandémie du Covid-19.

Le « péril jaune », revitalisation d’un vieux fantasme dans l’espace médiatique



Ainsi, peu après l’annonce du confinement à Wuhan, le 26 janvier, le Courrier Picard titre en une de son journal



Ainsi, peu après l'annonce du confinement à Wuhan, le 26 janvier, le Courrier Picard titre en une de son journal « Coronavirus chinois : alerte jaune » , et publie le même jour un éditorial intitulé « Le péril jaune ? » . Une telle évocation de ce vieux fantasme implique la racialisation des populations chinoises en France et génère de la haine et du rejet.

L'embrasement médiatique a alors porté sur toutes sortes de fantasmes liés aux pratiques culinaires des Chinois, considérées comme arriérées, sinon barbares. Sur les réseaux sociaux, on assiste à un déferlement de publications sur les habitudes alimentaires des personnes chinoises ou supposées telles, créant un amalgame entre la consommation d'animaux sauvages en Chine et les restaurants des immigrés chinois à l'étranger.





Ainsi, dans de nombreux pays (France, Angleterre, Canada, Japon…), un nombre important de restaurants chinois a été confronté à une chute dramatique de leur chiffre d’affaires à cause du rejet des consommateurs. Les commerces alimentaires chinois, et dans une moindre mesure les autres restaurants asiatiques (japonais, vietnamiens, thaïlandais, etc.) ont ainsi été les premières victimes de ce racisme basé sur des préjugés sanitaires. Le processus de racialisation et d’altérisation s’est également accompagné d’une déshumanisation des populations chinoises.



Les propos du journaliste Emmanuel Lechypre, lors de la commémoration des victimes du Covid-19 en Chine le 3 avril sur BFMTV, en témoignent. « Ils enterrent les Pokémon » , avait-il commenté, déclenchant des



En construisant une hiérarchie entre, d'un côté, des pratiques culinaires décrites comme exotiques et archaïques et, d'un autre, les habitudes européennes, considérées comme civilisées et supérieures, ces clichés renforcent l'altérisation des personnes perçues comme asiatiques.

Agressions racistes envers des personnes « Asiatiquetées »



Parmi les personnes interrogées, beaucoup soulignent leur réticence à porter un masque de crainte d’être la cible d’agressions ; une partie choisit d’y renoncer pour éviter le risque, l’autre l’utilise mais se sent mal à l’aise. Une femme témoigne d’agressions verbales telles que « corona ! » dans la rue. Des enfants asiatiques ont été également harcelés à l’école, certains ont été appelés « virus » . (2)



De l’Europe à l’Amérique du Nord, les médias ont fait état d’agressions verbales voire physiques vis-à-vis non seulement de Chinois ou de personnes d’origine chinoise, mais aussi de Singapouriens, Thaïlandais, etc. En Italie,



Aux États-Unis, notamment en Californie, où résident de nombreuses communautés immigrées originaires d’Asie de l’Est, le nombre de cas d’agressions verbales et physiques racistes rapporté par semaine était de plus de 600 fin mars et a dépassé



Au-delà des réseaux sociaux où les paroles racistes se libèrent et les clichés se banalisent, cette xénophobie va de la prise de distance dans l'espace public aux agressions verbales ou physiques. Notre enquête en cours avec des immigrés chinois en région parisienne révèle la diversité de ces agressions.

La politisation du virus à l’échelle internationale « China virus » ou « Wuhan virus ».



En 2015, l’OMS a publié



Or, depuis le début de la pandémie, le président américain Donald Trump insiste pour nommer ce virus le « virus chinois » . La provocation de Trump s’inscrit dans la stratégie anti-Pékin clairement exprimée depuis son élection, qui tente de défendre la position hégémonique des États-Unis dans l’ordre international face à une puissance chinoise qui s’impose. Cela renforce également la légitimité de la guerre commerciale contre la Chine et interpelle indirectement une composante importante de son électorat : les ouvriers blancs sensibles aux revendications du « China virus » catalyse également la haine contre toutes les personnes « Asiatiquetées » , ce qui explique le nombre important d’agressions.



Dans une moindre mesure, cette hostilité contre la Chine s’observe également en Asie de l’Est, région particulièrement liée aux influences économiques et politiques chinoises. À Taïwan et à Hong Kong, la peur de la pandémie se greffe notamment sur la tension politique avec Pékin et se traduit par un rejet des citoyens chinois.



D’un côté, à Hong Kong, début février, les aide-soignants appellent à la fermeture de frontières avec la Chine en se mettant en grève ; de l’autre, à Taïwan, un vif débat sur « qui peut rentrer à Taïwan et bénéficier de la sécurité sociale » s’enflamme, excluant notamment les citoyens chinois ayant épousé des Taïwanais et leurs enfants ayant la nationalité chinoise. Autrement dit, la pandémie a non seulement incité les populations à affirmer leurs frontières géographiques et symboliques avec la Chine, mais a également redessiné les frontières internes entre les « nous » et « ils » au sein de ces sociétés qui ont des échanges intenses avec la Chine.



Outre la haine et la peur provoquées par la pandémie, la colère contre le gouvernement chinois, perçu comme responsable de la pandémie mondiale, incite également à critiquer l’impact politique et économique de la Chine. Ainsi, en avril, sur Twitter, les jeunes internautes thaïlandais lancent le hashtag « Virus Wuhan » ou « Virus Chinois » .



Outre la haine et la peur provoquées par la pandémie, la colère contre le gouvernement chinois, perçu comme responsable de la pandémie mondiale, incite également à critiquer l'impact politique et économique de la Chine. Ainsi, en avril, sur Twitter, les jeunes internautes thaïlandais lancent le hashtag #MilkTeaAlliance pour revendiquer une solidarité entre les jeunes en Asie. Bien que le débat ait commencé par des propos ironiques sur le patriotisme des jeunes Chinois, la discussion a rapidement convergé avec d'autres critiques à l'encontre de la Chine, notamment le projet chinois des Barrages sur le Mékong. Considérant la pandémie du Covid19 comme relevant de la responsabilité du régime chinois, ces jeunes reprennent à leur compte l'appellation du « Virus Wuhan » ou « Virus Chinois » .

Au Japon, le deuxième partenaire commercial de la Chine, le gouvernement a manifesté sa volonté de freiner la dépendance économique à l'égard de la Chine en annonçant les retraits des investissements des entreprises japonaises en Chine. En somme, le Covid-19 a provoqué une crainte de la mondialisation incarnée par la Chine. Il importe ainsi d'analyser si ces émotions se traduisent par un développement de l'hostilité et de la stigmatisation à l'égard des touristes et des commerçants chinois, possibles agents de cette globalisation chinoise en Hexagone.

Des stratégies défensives « par le haut » et « par le bas » « péril jaune » ; les agressions racistes visant toutes les personnes « asiatiques » et leur assimilation à la Chine ; enfin, l’instrumentalisation de sentiments anti-Pékin au service de politiques ou de discours xénophobes.



Tandis que les deux premiers phénomènes sont déjà plus ou moins connus et documentés, le troisième s’avère être un mécanisme novateur du racisme révèle par la pandémie. Ainsi, les anciennes et les plus récentes formes du racisme anti-asiatique provoquent des stratégies défensives au registre variés.



D’un côté, en France comme dans d’autres pays, les personnes asiatiques s’organisent pour dénoncer les représentations racialisées, à l’instar de la mobilisation virtuelle autour du slogan #JeNeSuisPasUnVirus. D’un autre, depuis février, l’appareil diplomatique d’État chinois se mobilise pour promouvoir un autre récit de la pandémie dans lequel la Chine devient une puissance de l’aide humanitaire internationale et un modèle de gestion de crises sanitaires.



Celle du Covid-19 que nous traversons révèle à quel point la perception de la politique chinoise alimente le racisme anti-chinois et asiatique. L’enjeu à venir sera d’observer si ces deux approches « par le haut » et « par le bas » vont converger ou s’opposer, jusqu’à une réorganisation de la solidarité et des alliances entre les « Chinois » , les « Asiatiques », les « Chinois d’outre-mer » , les « Chinois de France » , avec ou sans les autres minorités racisées.



(1) Voir par exemple la websérie « Ça reste entre nous » produite par Grace Ly

De cette analyse, il ressort ainsi trois mécanismes qui contribuent à la stigmatisation et à l'exclusion des personnes chinoises et/ou asiatiques (ou perçues comme telles) pendant la crise sanitaire : la construction médiatique de l'infériorité et de l'altérité à travers le fantasme du « péril jaune » ; les agressions racistes visant toutes les personnes « asiatiques » et leur assimilation à la Chine ; enfin, l'instrumentalisation de sentiments anti-Pékin au service de politiques ou de discours xénophobes.

Tandis que les deux premiers phénomènes sont déjà plus ou moins connus et documentés, le troisième s'avère être un mécanisme novateur du racisme révèle par la pandémie. Ainsi, les anciennes et les plus récentes formes du racisme anti-asiatique provoquent des stratégies défensives au registre variés.

D'un côté, en France comme dans d'autres pays, les personnes asiatiques s'organisent pour dénoncer les représentations racialisées, à l'instar de la mobilisation virtuelle autour du slogan #JeNeSuisPasUnVirus. D'un autre, depuis février, l'appareil diplomatique d'État chinois se mobilise pour promouvoir un autre récit de la pandémie dans lequel la Chine devient une puissance de l'aide humanitaire internationale et un modèle de gestion de crises sanitaires.

Celle du Covid-19 que nous traversons révèle à quel point la perception de la politique chinoise alimente le racisme anti-chinois et asiatique. L'enjeu à venir sera d'observer si ces deux approches « par le haut » et « par le bas » vont converger ou s'opposer, jusqu'à une réorganisation de la solidarité et des alliances entre les « Chinois » , les « Asiatiques », les « Chinois d'outre-mer » , les « Chinois de France » , avec ou sans les autres minorités racisées.

(1) Voir par exemple la websérie « Ça reste entre nous » produite par Grace Ly par ici

(2) Émilie Torgemen, Il faut traiter le virus du racisme , Aujourd'hui en France, 25 février 2020

Ya-Han Chuang est chercheuse postdoc à l'Ined et membre du projet « ChIPRe » (Chinese Immigrants in Paris Region). Elle est fellow de l'Institut Convergences Migrations. Première parution de l'article dans le 19e numéro de De Facto qui a consacré un dossier sur les inégalités ethno-raciales face à la pandémie de coronavirus , coordonné par Solène Brun et Patrick Simon. Mise en ligne de l'article le 15 mai 2020 sur le site de l'Institut Convergences Migrations qui édite De Facto .



Ya-Han Chuang est chercheuse postdoc à l’Ined et membre du projet « ChIPRe » (Chinese Immigrants in Paris Region). Elle est fellow de l’Institut Convergences Migrations. Première parution de l'article dans le 19e numéro de De Facto qui a consacré De Facto .



