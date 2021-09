La dissolution de Génération Identitaire actée, ce que dit le décret des raisons

« Derrière la doctrine de "préférence nationale" de nature politique » , Génération identitaire présente « l'immigration et l'islam comme des menaces que les Français doivent combattre et entretient délibérément un amalgame insidieux entre, d'une part, les musulmans ou les immigrés et, d'autre part, la "racaille", les "assassins" ou les terroristes, en visant ainsi à attiser le ressentiment d'une partie de la population à l'encontre des étrangers ou des Français d'origine étrangère » , lit-on dans le décret.



« La communication de l'association se fonde régulièrement sur de tels amalgames (…) ou des propos de ses dirigeants visant à l'instrumentalisation systématique de faits divers en les attribuant à des immigrés, contribuant ainsi à attiser les antagonismes au sein de la communauté nationale, ainsi que les passages à l'acte violent » , souligne-t-on aussi.



« Au nom de cette idéologie désormais clairement assumée » , plusieurs membres de Génération Identitaire sont accusés d’être à l'origine d'agissements « violents à l'encontre d'étrangers, plus spécifiquement musulmans » et d'actions ou propos « constitutifs d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de leur race, origine ou religion » , ce qui démontre « la capacité d'influence néfaste de cette association » .



Si l'association réfute tout lien entre ces agissements individuels et son activité, « il n'en demeure pas moins que les personnes concernées se revendiquent de son idéologie et de ses moyens d'actions, cette association n'ayant pour sa part, jamais condamné ces agissements ou propos, en dépit de leur médiatisation ou de la condamnation pénale de leurs auteurs » selon les autorités.