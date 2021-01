La dissolution de Génération Identitaire à l'étude par Gérald Darmanin

« opération anti-migrants »

« de mettre fin fermement et sans délais à ce coup de force, indigne et contraire aux valeurs de la République et de notre territoire. »

« Nous demandons de l’Etat de poursuivre ces individus et cette organisation, comme il l’avait fait suite à une récente opération dans les Alpes, car ils tentent de créer une confusion avec l’exercice d’une fonction publique, là aussi, passible de la loi. Nous demandons au ministère de l’Intérieur, comme l’ont déjà fait avant nous nombre d’associations et d’élus, de procéder à la dissolution de ce groupuscule d’extrême droite violent et dangereux pour notre pays »

Avant cette prise de position officielle, plusieurs élus avaient tiré la sonnette d’alarme suite à une énième action du mouvement. Mardi 19 janvier, deux de ses membres s’étaient installés au Col du Portillon, en Haute-Garonne, à la frontière franco-espagnole, pour mener uneUne récidive qui avait profondément indigné plusieurs élus de la région dont la présidente du Conseil régional Carole Delga, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric, le député Joël Aviragnet, et le maire de Luchon, Eric Azémar.Dans un communiqué publié le jour même de l'action, ils avaient demandé au préfet de Haute-Garonne, avaient-ils exigé.Cette demande est formulé depuis des années par de nombreuses associations antiracistes et de la société civile, faisant valoir que Génération Identitaire alimente, au travers de leurs discours et de leurs actions, la haine et le racisme en France.Lire plus :