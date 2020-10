Lutte contre les séparatismes : le suprémacisme blanc, une « menace réelle » pour le ministère de l'Intérieur

Le Grand rendez-vous

« Nous n’avons pas à faire qu’à des attentats d’islamistes radicaux même s'ils sont l’essentiel. Dans les semaines qui suivi notre arrivée au ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sécurité intérieure est intervenue pour empêcher l’attentat d’un suprémaciste blanc. Quelqu’un qui, comme c’était

pensait que le sang aryen était supérieur à tous les autres et qui projetait des attentats contre des mosquées. Nous l’avons arrêté en possession d’armes extrêmement dangereuse, il est aujourd’hui en prison et une enquête a été ouverte »

« On compte parfois des gens d'extrême droite, d'extrême gauche et des anarchistes. Et nous n’avons pas que des gens qui passent à l’acte. Il ne faut pas tout confondre »

« La menace suprémaciste est réelle sur le territoire national. Elle a généré des attentats sanglants aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Norvège »

« Ce qu’il faut avoir en tête, c’est qu’il y a un certain nombre de groupes en France qui adhèrent au suprémacisme blanc et qui peuvent basculer dans la violence. Ils peuvent aussi être en contact avec des groupuscules à l’étranger ou être en adoration devant ces groupuscules. Et ils sont suivis par les renseignements. Je confirme que nous en avons sur le territoire national, je confirme que la menace dont a parlé le ministre de l'Intérieur est réelle. Ces gens qui s'armaient et se préparaient à passer à l’action ont été détectés »