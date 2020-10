Séparatismes : l'Observatoire de la laïcité (r)appelle médias et politiques à leurs responsabilités

« Depuis notre installation en 2013, nous appelons les médias à la responsabilité. Les sujets sur les faits religieux et la laïcité sont traités de façon beaucoup trop caricaturale sans prendre le temps de l’analyse nécessaire, avec trop souvent le culte du clash ou de faire le buzz. Or, ce sont des sujets sérieux qui demandent de la réflexion, de la pondération. Et si on les traite de manière caricaturale, on exacerbe les peurs et on alimente les tensions »

« Il ne faut pas déchaîner les passions mais faire appel à la raison. Malheureusement, c’est trop peu souvent le cas. On espère que ce nouvel appel du président de la République soit entendu pour que, sur la laïcité et sur le fait religieux, soient invités des gens qui connaissent réellement ces thématiques, qui ne soient pas des experts auto-proclamés. Que soient invités les premiers concernés, des universitaires reconnus pour leurs travaux sur ces sujets ou encore des acteurs de terrain. Il faut plus de rigueur pour traiter ces questions ô combien complexes »

« une certaine inculture en France »

« On ne peut que constater que certains politiques instrumentalisent ces sujets à des fins politiciennes. Or, ce sont des sujets extrêmement explosifs qui peuvent déchaîner les passions. Il faut donc être très prudent. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas traiter ces sujets. Il faut en parler au contraire, mais avec sérieux. Sinon, on exacerbe les fantasmes et on mine la cohésion nationale »

Face au risque de dérapage du débat autour des séparatismes, Emmanuel Macron a profité d'un temps d'échange avec les journalistes après son discours pour appeler les médias et les forces politiques à la responsabilité. Un message auquel Nicolas Cadène souscrit pleinement, d'autant qu'il le relaye régulièrement, et ce depuis longtemps , alerte-il., poursuit-il, déplorantsur les faits religieux et la laïcité et la pauvreté du débat entourant ces questions.Compte tenu aussi de leur haute responsabilité dans la teneur des débats publics, les hommes et femmes politiques sont également appelés à la plus grande prudence., martèle Nicolas Cadène.