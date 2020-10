« Séparatisme islamiste » : dans les rangs de la gauche, des tirs à boulets rouges contre Macron

« S'il existe bien "un séparatisme islamiste" qui s'exprime dans une radicalité et une violence contre lesquelles il faut absolument lutter, il existe bien d'autres formes de séparatismes qui divisent notre société » , souligne le mouvement, citant l'extrême droite « dont les discours haineux gangrènent le débat public et médiatique ».



« Surtout, n'oublions pas que le premier séparatisme en France est social. Dans les quartiers populaires la pauvreté explose, nos concitoyens les plus fragiles sont de plus en plus nombreux à sombrer dans la spirale de la précarité » , ce qui fait aussi « le terreau de la violence, de la défiance et de la fracturation sociale » , fait aussi part Nous Demain, qui s’engage à être vigilant lors de la présentation du texte de loi au Parlement.



Même son de cloche du côté du Parti socialiste, à la différence notable que son Premier secrétaire, Olivier Faure, a jugé qu’Emmanuel Macron a su, par son discours, « éviter le piège de la stigmatisation de toute une religion ».



« La France n’éradiquera durablement l’islamisme sans traiter le mal dès la racine. Sortir du jeu les séparatistes mais aussi réparer les humiliations. Reconnaître la diversité des parcours, le métissage de notre pays qui est aussi sa richesse. Se tenir aux côtés de tous les enfants de la République, tenir la promesse de liberté, d’égalité et de fraternité pour chacun : là est la clé de la réconciliation des Français avec eux-mêmes » , a-t-il expliqué sur Twitter.