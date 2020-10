« Insécurité culturelle », laïcité : ce que Macron dit du port du voile en France

« un outil de prosélytisme au service d’un islam qui serait politique »

« la manifestation d’une forme de communautarisme ou de séparatisme »

« un non-sujet »

« Les trois à la fois, mais cela dépend d'où vous parlez et c'est tout le problème »

« neutralité religieuse »

« Si je m’en réfère à nos textes de principes, on applique la laïcité, la neutralité des services publics. Pour nos enfants et nos élèves, pas de voile et c’est extrêmement important parce que le principe de l’école est de forger des consciences libres »

« Quand on quitte l’école, dans la vie, on peut porter des signes religieux quelle que soit sa religion parce que la laïcité ne veut pas dire que la société doit effacer toute trace de la religion. (...) La laïcité est simplement un principe de séparation et de liberté. Je tiens à ce distinguo. »

« insécurité culturelle »

« Il y a une insécurité culturelle dans notre pays et tout s’amalgame dans la tête des gens. Quand on ne règle pas le problème de l’islam radical, quand des choses inacceptables s’installent, toutes manifestation de d’une religion au nom de laquelle certains font le pire devient insupportable pour certains de nos concitoyens. (...) Et c’est là le piège, c’est ça qu’il nous faut collectivement déconstruire »

Le discours d'Emmanuel Macron axé sur la lutte contre « le séparatisme islamiste » , vendredi 2 octobre aux Mureaux, a ouvert la voie, lors de la conférence de presse, à diverses questions agitant la société française, parmi lesquels le port du voile à l'aune de récentes polémiques. A la question de savoir s'il pense le voile commeou, le président a souhaité apporter une réponse nuancée mais ferme., a-t-il répondu.A l'école pour les salariés des services publics, il a de nouveau invoqué le principe de, a-il-rappelé.Un devoir de devoir de neutralité ne s'appliquait pas en dehors de l'école hormis pour les employés du service public et les salariés des entreprises délégataires :Il explique les mauvais tours que prennent le débat sur le voile par l'existence d'uneen France., a fait part Emmanuel Macron, appelant à la vigilance de chacun de ne tomber dans les amalgames.