La lutte contre « les séparatismes », un pluriel bien singulier assumé du gouvernement

« Bien sûr qu’il ne faut pas se leurrer, les objectifs et les finalités du projet sont essentiellement de lutter contre ceux qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins politiques et d’endoctrinement »

« le texte de loi sera neutre, aucun culte ne sera visé spécifiquement. (…) L’occasion pour le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi soit équilibré ».

« équilibré »

« franc »

« le souci de ne pas stigmatiser les musulmans de France »

« si on veut l’adhésion de l’ensemble des musulmans à cette lutte, il faut que le séparatisme qui s’attaque à eux soit aussi une préoccupation des pouvoirs publics »

« séparatisme islamiste »

« C’est tout à fait possible »

« Nous avons tous une responsabilité »

« d’essayer de faire avancer les débats de manière républicaine sans créer de climat délétère. »

, fait part Mohammed Moussaoui auprès de Saphirnews. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les rencontres se sont multipliés ces derniers jours entre l’exécutif et le Conseil français du culte musulman (CFCM), par deux fois avec Emmanuel Macron. Mais au final, dit-il,Le président de l’instance salue, pour sa part, le discoursetdu chef de l’Etat, qui a eu, ceci bien qu'Emmanuel Macron n'ait pas caché son désir de faire pression sur le CFCM pour faire aboutir des dossiers difficiles sur la formation et le statut des imams. Dans le même temps,, déclare-t-il. Car oui, l’extrémisme religieux se nourrit bel et bien en partie de la prégnance de la haine antimusulmane Sur ce point, Emmanuel Macron a évoqué dans son discours des décisions prochaines en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, sans évoquer spécifiquement l’islamophobie ou le racisme antimusulman. Reste donc à savoir si les mesures sauront être fortes et refléter l'ambition dont la lutte antiraciste, au service de l'égalité entre les citoyens, a besoin en France.Le sujet dumaintenant posé par l'Elysée, faut-il désormais craindre un climat délétère en France ? A cette question posée lors de la conférence de presse, Emmanuel Macron répond avec adresse, avec un message particulier à l’endroit des médias et des forces politiques.mais cela ne sera pas de son fait, estime-t-il., celleLe risque n'est donc pas prêt de disparaître.