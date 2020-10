Avant son discours sur le séparatisme, Macron espère rassurer les représentants des cultes

« un rappel de la neutralité du service public et des délégations de service public »

« l’exigence, pour toutes les associations qui veulent demander des subventions, de respecter l’égalité hommes/femmes et de ne pas être sujette à des dérives sectaires »

« Nous partageons totalement les finalités et les objectifs »

« contre ceux qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins politique. Après, nous attendons de voir qu’il n’y ait pas de dégâts collatéraux aux mesures mises en œuvre »

« reprendre le contrôle et lutter contre les influences étrangères, en particulier à l’école et dans les lieux de culte »

« favoriser une meilleure organisation du culte musulman en France, dans le respect de la laïcité »

« lutter avec détermination contre toutes les manifestations séparatistes et le repli communautariste »

« ramener la République là où elle a démissionné, là où elle n’a pas toujours été au rendez-vous »

Le premier axe, rapporte François Clavairoly à l'AFP, portera ainsi sur, le deuxième suret le troisième sur les écoles confessionnelles hors contrat.La quatrième partie de ce texte sera, quant à elle, consacrée à l'évolution législative des associations du culte musulman actuellement constituées par la loi de 1901 afin qu'elles soient à l'avenir encadrées par la loi de 1905. Un régime juridique qui permet aux structures d'obtenir des avantages fiscaux mais plus contraignant en matière administratif., qui sont de lutter, a indiqué, pour sa part, Mohammed Moussaoui.Emmanuel Macron avait déjà évoqué les grandes lignes de ce projet de loi à venir en février à Mulhouse. . Il avait alors affirmé que le texte devait permettre deetCette réunion à l'Elysée avec les cultes intervient notamment après une rencontre entre la présidence du CFCM et Emmanuel Macron intervenue vendredi 25 septembre. Une initiative qui a été suivie d'une autre rencontre le lendemain entre Gérald Darmanin et une délégation plus élargie de l'instance musulmane, qui attend désormais ce que la suite leur réserve en des termes plus concrets.