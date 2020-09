Face à Jean Castex, le CFCM demande une commission d'enquête parlementaire contre la haine antimusulmane

« Le théâtre destructeur du mythe de l’islamisation sur fond du mythe du grand remplacement nous amène à devoir prendre au sérieux la question de la lutte contre la haine antimusulmane »,

« mettre hors d’état de nuire ces groupuscules identitaristes, séparatistes qui font de la haine anti-musulmane leur cheval de bataille ».

« Nous appelons nos parlementaires à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur la "haine antimusulmane", qui aurait la capacité de dresser un état des lieux indépendant et objectif sur cette forme de racisme, de xénophobie et les moyens de les combattre, en bonne intelligence entre le monde politique, nos institutions républicaines et la société civile. Notre République doit combattre cette forme de radicalisation et de séparatisme sans faille ! »

« lutter avec la même détermination contre toutes les formes de séparatismes »

« celui qui est nourri par des personnes condamnées à maintes reprises pour provocation à la haine religieuse et qui continuent malheureusement de s'exprimer librement et de déverser leur haine sur les Français de confession musulmane »

« L’absence des carrés musulmans dans certaines communes met souvent les familles devant des choix très douloureux et des situations d’angoisse et d’inquiétude »

« l’idée d’un nécessaire dialogue de proximité avec les municipalités concernées »

« accompagnés par les préfets peuvent négocier des solutions locales adaptées aux différents territoires et respectueuses du principe de neutralité des cimetières ».

Une telle demande n'est pas nouvelle ; le souhait d'une commission d'enquête parlementaire sur l'islamophobie a été formulé maintes fois par le CFCM et diverses associations musulmanes. Un collectif de personnalités de la société civile parmi lesquelles Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, ou encore Radia Bakkouch, présidente de l'association Coexiter France, avait fait une demande similaire dans une tribune parue en juin.ont-elles signifié, appelant les plus hautes autorités de l'Etat pour, lit-on.En juillet, face à la crainte grandissante des musulmans d'une loi stigmatisante contre le séparatisme, le CFCM avait lancé un appel dontLors de sa rencontre avec Jean Castex, l'instance musulmane est aussi revenue sur les difficultés que rencontrent des musulmans pour inhumer leurs défunts. , rappelle le CFCM.Celui-ci rapporte que le Premier ministre soutient. Les Conseils départementaux du culte musulman (CDCM)