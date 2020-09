Séparatisme : les contours du projet de loi dévoilés par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa

« l’alpha oméga de toutes nos interventions »

« à travers ce sujet, il y a la lutte contre le crime organisé avec la traite des êtres humains et le financement du terrorisme »

« Le bilan depuis trois ans sur le régalien est indiscutablement positif : le budget du ministère des Armées a, par exemple, été augmenté de 1,6 milliard d’euros par an, ce que personne n’a jamais fait. Celui du ministère de l’Intérieur de plus de 1 milliard d'euros depuis le début du quinquennat »

« La France est malade de son insécurité »

« mettre plus de bleu dans les rues »

« rassurer les honnêtes gens »

« Et je veux le dire à tout le monde : à la fin, c’est toujours la police, c’est-à-dire la République, qui gagne. C’est à nous de le montrer davantage. »

« un combat pour l’ordre républicain »

Gérald Darmanin est aussi revenu sur l’importance de fortifier l’appareil régalien de l’Etat. Le ministère compte ainsi lutter plus fermement encore contre le trafic de stupéfiants qui est, pour le ministre de l'IntérieurcarIl en a profité pour faire le point sur les actions ces trois dernières années., assure-t-il. S’ajoute à ce soutien financier le recrutement de 6 000 policiers et gendarmes, dont 2 000 au sein des services de renseignements.Revaloriser le rôle des forces de police est aussi l’une des priorités du ministère., a déclamé Gérald Darmanin, qui comptepour. En plus de cette valorisation, le ministre de l'Intérieur a affirmé avec force son soutien aux policiers :Les deux ministres ont annoncé la publication tous les mois des chiffres sur la délinquance : la lutte contre les stupéfiants, les chiffres des violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles, les violences dans les transports… Le gouvernement mise sur la transparence, rappelant qu’il tient à menerLire aussi :