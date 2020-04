Coronavirus en France : la crÃ©ation de carrÃ©s musulmans, une nÃ©cessitÃ© face Ã  l'urgence

Face à la crise sanitaire que traverse la France, l’inhumation des corps est devenue un vrai casse-tête dans plusieurs régions. Elle l’est particulièrement devenue pour de très nombreuses familles de confession musulmane, qui ne disposent pas de lieux dédiés suffisants pour l’enterrement de leurs défunts, qu'ils soient atteints ou non du Covid-19, ni ne peuvent rapatrier les corps vers leurs pays d’origine en raison de la fermeture des frontières.



L’insuffisance des carrés musulmans dans les cimetières communaux français est, depuis de nombreuses années, une douloureuse problématique soulevée par les responsables musulmans. Cette réalité se dévoile encore plus brutalement avec l’épidémie du Covid-19, qui a fauché la vie de plus de 110 000 personnes dans le monde.