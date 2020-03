Coronavirus : les cÃ©rÃ©monies funÃ©raires et la salat janaza possibles sous conditions

« Seuls les membres de la famille proche (20 personnes au maximum) ainsi que le personnel en charge des rites funéraires pourront faire l’objet d’une dérogation aux mesures de confinement fondée sur des "motifs familiaux impérieux" »

« se rapprocher de la préfecture avant chaque inhumation pour vérifier que des consignes plus strictes n’ont pas été édictées dans la localité concernée en raison de l’évolution de la pandémie de coronavirus »

« Conscient du caractère contraignant de certaines mesures nécessaires pour la protection de tous, le CFCM appelle les imams à faire preuve d’une grande solidarité avec les familles endeuillées en leur prodiguant conseils et réconforts face à la douleur du deuil et aux contraintes qu’impose le contexte actuel »

, précise l’instance, qui invite les familles et le personnel funéraire à. Certaines préfectures limitent, en effet, à cinq le nombre de personnes présentes., ajoute l’institution.Enfin, et parce que la tradition prophétique est d’enterrer les personnes le plus rapidement possible dans leurs lieux de décès, le CFCM conseille de renoncer, dans la mesure du possible, au rapatriement du corps notamment dans ce contexte de pandémie.Lire aussi :