Des toilettes rituelles aux morts du coronavirus suspendues par la Grande MosquÃ©e de Paris

« Face l’épreuve que nous traversons, la communauté musulmane doit être consciente des dangers, respecter les "gestes-barrières" et le confinement, et ainsi faire corps avec les valeurs de notre religion qui nous invitent à la sagesse, à la patience, à la discipline, à la bienveillance et à l’élévation spirituelle, pour le bien de tous »

« suspendre les toilettes rituelles qu’elle dispense en temps normal aux défunts »

« la grave situation sanitaire »

« Il s'agit bien d'une suspension générale des toilettes rituelles »

« du fait de l'impossibilité de définir avec certitude, pour chaque cas, les causes de la mort et, surtout, en raison des mesures de protection des corps aujourd'hui systématiquement imposées aux personnels de santé et funéraires ».

L'épidémie de coronavirus chamboule des habitudes., indique, pour sa part, la Grande Mosquée de Paris,L'institution, qui a fermé ses portes depuis le 13 mars, a décidé, mercredi 18 mars, deface àque traverse la France., confirme à Saphirnews le cabinet du recteur de l’institution religieux,