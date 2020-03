Coronavirus : la fermeture complÃ¨te de la Grande MosquÃ©e de Paris dÃ©cidÃ©e

« à compter de ce vendredi 13 mars 2020 et pour une durée indéterminée »

« lourde décision »

« respecter cette mesure indispensable pour enrayer la propagation de la pandémie ».

« Nous rappelons que l’une des finalités de notre religion est de protéger l’être humain. Les savants musulmans reconnaissent l’existence de dérogations permettant à tout musulman, en raison d’une peur pour lui-même ou pour les autres, de ne pas accomplir la prière en groupe »,

« Les savants partagent unanimement l’avis qu’il est péché, pour celui qui se sait atteint d’une maladie contagieuse (telle que le coronavirus), d’assister à la prière en groupe et à celle du vendredi »

« les gestionnaires des lieux de cultes à se conformer à l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes ».

« En ces temps difficiles, que tous les musulmans de France unissent leurs pensées et leurs invocations, se rapprochant ainsi du Créateur pour la préservation et la protection de notre pays »

Les portes de la Grande Mosquée de Paris sont désormais totalement closes. Après l'annonce de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a fait savoir que son institution est fermée, uneque les fidèles sont priés de comprendre. Ils sont appelés àfait part l'institution, qui avait annoncé quelques jours plus tôt la suspension de la prière du vendredi. , précise la Grande Mosquée de Paris, qui appelle, conclut-elle.