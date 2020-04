Morts du coronavirus : la pratique de la toilette mortuaire interdite par dÃ©cret

« Les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. »

« les soins de conservation (…) sont interdits sur le corps des personnes décédées »

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, un décret du 1er avril paru jeudi 2 avril au Journal officiel ne laisse aucune place à l’ambiguïté :Face aux dernières recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP) assouplissant la prise en charge des corps des patients cas probables ou confirmés du nouveau coronavirus, les autorités ont tranché en décrétant l’impossibilité pour les familles de faire pratiquer des toilettes mortuaires sous toutes ses formes, rituelles ou non aux défunts.La mise en bière immédiate implique malheureusement pour les familles l'impossibilité de voir le visage de leurs proches décédées avant l'inhumation.Cette interdiction est temporaire : elle court, pour le moment, jusqu'au 30 avril. La décision sera révisée selon l'évolution de la situation sanitaire dans le pays.Le décret, prescrit dans la continuité des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, précise également queFace aux risques et aux dangers que représente le Covid-19 et sa propagation, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a pris les devants dès le 27 mars en recommandant fortement aux musulmans de ne pas pratiquer de toilettes rituelles.Et aussi :