Morts du coronavirus : pourquoi le CFCM recommande de ne pas pratiquer les toilettes rituelles

« Il va sans dire que dans le contexte actuel de manque de moyens de protection, y compris pour le personnel de santé, des charges de travail qui pèsent sur le personnel de santé et la complexité du protocole de mise et de retrait des tenues de protection, il n’est pas responsable de faire prendre un risque certain au personnel funéraire et aux proches du défunt en voulant réaliser la toilette mortuaire »,

« Au vu de ces risques, nous conseillons de ne pas pratiquer la toilette mortuaire »

« l’avis du HCSP réaffirme le risque infectieux du patient, même si les voies de transmission sont réduites, et en particulier les voies respiratoires ».

explique l’institution, présidée par Mohammed Moussaoui depuis janvier., indique en conséquence l’institution, qui rappelle que