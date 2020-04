Morgue Ã  Rungis : lâ€™Etat prendra en charge les frais facturÃ©s aux familles des dÃ©funts

Sur le vif Morgue à Rungis : l’Etat prendra en charge les frais facturés aux familles des défunts Rédigé par Benjamin Andria | Jeudi 9 Avril 2020 à 23:55









Un scandale a néanmoins très vite éclaté mercredi 8 avril après que la présidente de l’entreprise des Pompes funèbres de France a dénoncé l’obligation pour les familles de s’acquitter de frais de conservation des cercueils – 250 euros la semaine – mais aussi de frais pour se recueillir devant les cercueils, établis à une cinquantaine d’euros. Pour Sandrine Thiefine, « ce n’est pas acceptable », appelant dans la foulée les autorités à prendre en charge les frais imposés par l’opérateur funéraire privé, OGF, désigné par l’Etat pour gérer la morgue provisoire.



L’appel a été visiblement entendu par le ministère de l’Intérieur. « Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle actuelle, et afin que les familles des défunts d'Ile-de-France accueillis au dépositoire de Rungis n'en supportent pas financièrement les conséquences, la puissance publique prendra en charge les frais supplémentaires occasionnés pour elles par des délais d'inhumation ou de crémation anormalement longs » , a fait savoir, dans la soirée du jeudi 9 avril, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.



La gestion d’une morgue, dans un lieu « qui n'a jamais été conçu comme un simple lieu de conservation des cercueils », « nécessite des compétences particulières » , d’où la désignation par l’Etat d’un opérateur funéraire « pour assurer la gestion administrative du dépositoire, la manutention des cercueils et l'accueil et l'accompagnement des familles ».



OGF « a fixé une grille tarifaire pour toutes les prestations qu'il assure, conformément aux usages du secteur » , indique le ministre, qui entend couper court à la polémique naissant en prenant en charge les frais. Toutefois, poursuit-il dans un communiqué, une mission va être diligentée « pour s'assurer du caractère strictement conforme à la réglementation des prestations facturées par l'opérateur privé auquel a été confiée la gestion du dépositoire ».



