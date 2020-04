Plus de 10 000 morts du coronavirus en France, le point sur la pandÃ©mie

Le triste cap des 10 000 morts liés au Covid-19 a été franchie mardi 7 avril en France, qui est aujourd'hui le troisième pays le plus endeuillé en Europe après l'Italie (16 500) et l'Espagne (13 000).Le Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson a été placé en soins intensifs, suit avec plus de 6 000 décès enregistrés.Le bilan officiel en France s'est alourdi avec les chiffres remontés ces derniers jours des EHPAD, où le virus a été particulièrement meurtrier. Au moins 3 200 personnes âgées y sont décédées.Aussi, plus de 7 100 personnes ont été placées en réanimation, ont précisé les autorités.Dans le monde, plus de 76 000 personnes sont à ce jour décédées du coronavirus. L'Europe demeure le centre de la pandémie mais il se déplace vers les Etats-Unis, qui ont aussi dépassé la barre des 10 000 morts mardi 7 avril, devenant le troisième pays dans le monde à être durement frappé par le Covid-19.Lire aussi :