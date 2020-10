Lutte contre le séparatisme : Macron acte une quasi fin de l’instruction à domicile

« les séparatismes »

« décision forte »

« strictement limitée, notamment à des impératifs de santé »

« sans doute l’une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969 ».

« sur le parcours des personnels, le contenu pédagogique des enseignements, l'origine des financements ».

Dans le cadre de son discours contreprononcé vendredi 2 octobre aux Mureaux, dans les Yvelines, Emmanuel Macron a annoncé que l’instruction à l’école sera rendue obligatoire pour tous dès l’âge de trois ans dès la rentrée 2021. Unequi implique la limitation drastique de l’instruction à domicile, qui sera, afin de lutter contre la déscolarisation.Cette décision estLes écoles confessionnelles hors contrat sont également dans le viseur du gouvernement. Tout en déclarant ne pas souhaiter remettre en cause la liberté d’enseignement, le chef de l’Etat a annoncé un plus fort encadrement de ces établissements qui avait déjà été amorcé par la loi Gatel. . Un renforcement du contrôle tantLire aussi :Et aussi :