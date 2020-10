Contre « le séparatisme islamiste », la République peut-elle se transformer ?

« l’amour »

« l’espoir »

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a enfin prononcé son discours tant attendu sur les séparatismes. Comme d’habitude, le résultat est très éloigné des mesures simplistes et caricaturales dispersées les jours précédents dans la presse.Globalement, le discours se démarque par une très forte rationalité avec manifestement un souci de précision dans l’analyse, un grand nombre d’articulations logiques et des raisonnements assez rares dans un domaine où la tentation de faire appel aux émotions est forte : définition des termes du débat en découplant la notion de laïcité de celle du sujet du séparatisme, désignation sans détours du problème énoncé comme étant le « séparatisme islamiste », analyse courageuse des causes, y compris s’agissant de la responsabilité de l’Etat et du passé colonial, pose du cadre et des limites, réflexion sur l’islam dans une dimension mondialisée comme religion en crise…Que l’on soit en accord ou non avec cette analyse, nous ne pouvons qu’en recommander la lecture patiente et approfondie tant ce discours résonne par sa structure rationnelle et sa problématisation philosophique. On note aussi une certaine conscience de la nécessité de doter la République d’une dimension charnelle où celle-ci donne deet de… De là à revivifier la religion républicaine des révolutionnaires ? On reconnaît bien là à la fois l’élève de Paul Ricœur et le politique lucide affranchi des idéologies.Ce diagnostic posé permet d’enchaîner sur la présentation d’une série de mesures établies sur cinq piliers…comme un clin d’œil aux cinq piliers de l’islam. Nous en dénombrons 21 qu’il ne s’agit pas de détailler ici par souci de concision mais retenons que l’essentiel du dispositif repose sur un contrôle accru des associations et de leur financement, une protection des gestionnaires du culte contre les tentatives de putsch généralement menés par des radicaux, le retour de la langue arabe dans un enseignement laïc relevant pleinement de l’éducation nationale, la quasi-interdiction de l’instruction à domicile, et la désignation du Conseil français du culte musulman (CFCM) comme responsable de la structuration d’un islam apaisé.On a échappé à une énième interdiction du voile dans l’espace public et aux certificats de virginité, tandis que des efforts sont faits pour restructurer ce vieux serpent de mer qu’est l’islam de France et reprendre le contrôle sur le terrain réel des associations, des mosquées et de la langue arabe. Cela suggère peut-être une victoire de l’entourage de Gérald Darmanin sur celui du tandem Blanquer-Schiappa.