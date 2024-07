De l'importance du jeûne du jour d'Achoura

« Nous sommes plus à même de nous réclamer de Moïse.»

« Quand le Prophète arriva à Médine, il ordonna aux fidèles de jeûner ce jour, mais après la prescription du jeûne du mois de Ramadan, il déclara : "Que celui qui souhaite jeûner Achoura le fasse, quant à celui qui souhaite renoncer à cette pratique soit libre de le faire." »

« Le jeûne du jour d’Achoura efface les péchés de l’année précédente. »

« Le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan est celui du mois sacré de Muharram. »

« Si je suis encore vivant l’année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). »

« Il y a dans les jours de votre vie des souffles bénéfiques (nafahâte) de la part de votre Seigneur. Soyez soucieux de vous y exposer. »

Arrivé à Médine, le Prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, vit que les juifs jeûnaient le jour d'Achoura, dixième jour du mois de Muharram. Il les questionna à ce sujet et sut que ce fut pour eux un jour béni pendant lequel Dieu sauva le peuple d'Israël de leur ennemi, en ouvrant la mer et en noyant Pharaon et ses soldats. Aussi pour remercier son Seigneur, Moise, paix sur lui, jeûna-t-il ce jour. Le Prophète rétorqua alors :. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna aux croyants de le jeûner (rapporté par Boukhari et Ahmad d'après Ibn Abbas).Ce jeûne du Prophète était une manière de manifester sa joie et sa gratitude envers Dieu pour avoir sauvé son frère Moïse. Il demeura obligatoire jusqu'à la prescription du jeûne du mois de Ramadan. En effet, Aïcha, que Dieu l'agrée, rapporte (Boukhari et Abou Dawud) :Bien que le jeûne du jour d'Achoura soit surérogatoire, il n'en demeure pas moins très méritoire pour tous ceux et celles qui aspirent au Pardon de Dieu. Concernant le mérite de ce jour, Abu Qatada rapporte que le Prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit (Boukhari) :Il dit de même (Muslim d'après Abou Hourayra) :Le mois de Muharram est le premier mois lunaire du calendrier hégirien. C'est aussi l'un des quatre mois sacrés auxquels le Coran fait référence avec Rajab, Dhul-Qida et Dhul-Hijjah , et durant lesquels les actes d'adorations et les bonnes œuvres sont valorisés auprès de Dieu.La meilleure façon serait de jeûner les 9e et 10e jours de Mouharram tel que l'a conseillé le Prophète dans un hadith rapporté par Ibn Abbas où il dit (Muslim) :Il cherchait ainsi à distinguer la tradition musulmane de la pratique juive qui ne célébrait que le 10e jour. Le Prophète mourut avant d'accomplir son vœu.Le jeûne du jour d'Achoura – le 16 juillet de l'année 2024 – est une occasion d'expier les péchés de l'année qui vient de s'écouler, avec la volonté que la nouvelle année soit menée sous l'obéissance et l'adoration du Tout-Puissant. Le Prophète dit :Cet acte de dévotion et de gratitude, à l'instar du Prophète, est aussi l'opportunité de marquer les liens de foi envers un des Messagers de Dieu, Moïse, paix de Dieu sur lui. Puisse Dieu nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres et nous permettre de nous rapprocher de Lui.