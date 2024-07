Au Nouvel An 1446 de l'Hégire, un double rendez-vous annoncé pour les Français musulmans

« décisif pour notre pays »

« les liens de solidarité et de fraternité qui nous unissent résister à ceux qui veulent les abîmer par l’intolérance, la haine et la division »

« l’humanité retrouve(r) enfin son chemin pour mettre un terme (aux) massacres à Gaza et à cette injustice ».

« Hasard du calendrier ou signe du destin ? Le second tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 7 juillet »

« C’est un hasard du calendrier, argueront certains, là où d’autres y voient naïvement un signe du destin, un signal pour se préparer à partir, à faire la "hijra", car nous nous sommes confrontés à la même situation du Prophète, il y a quatorze siècles. »

« travailler modestement ensemble pour une France unie, juste, tolérante, fraternelle et respectueuse des droits de chacun ».

« Nos imams ont le devoir de s’attaquer aux idées préconçues et inexactes - comme la tentation de la "hijra", qui a force de loi dans les milieux de certains jeunes musulmans. Ils doivent donner des repères à ces jeunes, leur apprendre l’humilité, le respect, le sens des limites et la responsabilité et les convaincre qu’ils sont chez eux, ici en France »

« Notre responsabilité, aujourd’hui, est sans commune mesure. Il y a des thèses qui veulent placer l’évolution de notre société en France dans un schéma conflictuel, nous en sommes conscients. Nous nous situons dans une perspective tout à fait différente. Nous œuvrons à construire une société tournée vers le respect et l’entente mutuelle, le partage et la solidarité, et la collaboration »

La nouvelle année 1446 coïncide avec le rendez-vous électoral du 7 juillet,, rappelle le CFCM, qui forme pour l'occasion le vœu de voirmais également de voirLe début de la nouvelle année vient rappeler l’épisode de l’émigration du Prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne., signale, pour sa part, Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne (Rhône) sur ses réseaux sociaux.Alors que les Français de confession musulmane sont de plus en plus nombreux à envisager de partir de leur pays en raison, entre autres, de « l’islamophobie d’atmosphère » , Azzedine Gaci estime qu’il faut continuer à, signifie-t-il., conclut l’imam, qui réitère son appel à se rendre aux urnes pour le second tour des législatives. Lire aussi :