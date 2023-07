Zakat 1445 : entre le nissab sur l'or ou l'argent, une fatwa tranche et relance le dÃ©bat en France

« vivement »

« le contexte historique actuel, marqué par la cherté de la vie, la précarité et la grande pauvreté, où le cours de l'or a atteint des sommets, contrairement à celui de l'argent qui reste stable et bas »

« la somme distribuée aux pauvres diminue considérablement. En revanche, l'adoption du nissab d'argent produit l'effet inverse, avec davantage de ressources provenant de la zakat pour les personnes dans le besoin »

« solution simple et efficace qui profite aux pauvres sans nuire aux riches »

Alors que l'année musulmane 1445 débute mercredi 19 juillet, les ONG et autres institutions islamiques se préparent à recevoir la zakat al-maal, l'aumône légale à laquelle les musulmans qui en ont les moyens sont soumis.L'or est la valeur massivement adoptée par les organisations religieuses en France et ailleurs dans le monde pour définir le nissab, la somme minimum à partir de laquelle les fidèles de l'islam savent s'ils doivent ou pas s'acquitter de la zakat. Et pourquoi n'utiliserait-on pas plutôt le nissab d'argent ? La différence est en effet flagrante.Alors que le nissab indexé sur le cours de l'or est aujourd'hui de 4 759 € sur la base de 85 grammes d'or 24 carats, le nissab indexé sur le cours de l'argent, sur la base de 595 grammes, est équivalent à... 422 €. D'un cours à un autre, le seuil minimum de richesse est ainsi divisé par onze, ce qui démultiplie en principe le nombre de musulmans devant s'acquitter de la zakat al-maal. Une raison sur laquelle se fonde le Conseil théologique musulman de France (CTMF) pour recommanderaux musulmans d'opter pour l'argent pour le calcul du nissab de la zakat.Le débat n'est pas nouveau mais le voici remis sur la table de la réflexion en France. L'organe théologique souligne, dans un avis religieux (fatwa) adressé en cette fin d'année 1444,La logique se veut implacable pour le CTMF. En optant pour le nissab d'or,. Il s'agit d'une