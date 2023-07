Zakat al-maal : le sens de la richesse et de la pauvretÃ© en islam

al-kifâyah

La majorité des écoles juridiques (à l'exception des Hanafites) considère que la frontière entre la richesse et la pauvreté est déterminée par le concept d'autonomie financière (). Celui qui se situe en dessous du seuil de l'autonomie financière est considéré comme étant dans le besoin et le droit de recevoir la zakat sans avoir l'obligation de la payer. Celui qui dépasse le seuil de l'autonomie financière sans atteindre le nissab n'est pas tenu de payer la zakat, car il ne possède pas la richesse requise pour cela, et il n'a pas le droit de recevoir la zakat, car il n'est pas considéré comme pauvre. Enfin, celui qui dépasse le nissab pendant une année entière est tenu de payer la zakat sans avoir le droit de la recevoir.Ainsi, selon l'unanimité des quatre écoles juridiques, une personne qui possède le nissab d'argent pendant une année entière, au-dessus du seuil de l'autonomie financière et en plus de ses besoins de base, est tenue de payer la zakat.